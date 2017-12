Polo Digital se destaca no incentivo às startups e retomará as atividades em janeiro

O Polo Digital de Mogi das Cruzes, iniciativa da Prefeitura de Mogi das Cruzes com o objetivo de incentivar o surgimento de novas startups, terá uma parada durante as festas de final de ano. Entre os dias 26 de dezembro e 05 de janeiro, o espaço estará fechado e voltará com suas atividades no dia 8 de janeiro. Com mais de 1 mil membros inscritos, o Polo se destacou neste ano como um espaço para o compartilhamento de ideias, inovação e empreendedorismo.



“Em poucos meses de funcionamento, o Polo Digital já se tornou referência para as startups, empreendedores e também no meio acadêmico. Criamos em Mogi das Cruzes um ambiente favorável com as instalações necessárias para que as empresas tenham condições de nascer e se instalar em Mogi, criando riqueza para cidade como um todo e também permitindo que os talentos fiquem na cidade”, disse o prefeito Marcus Melo.

Neste ano, 480 pessoas participaram do programa de treinamento promovido pelo Polo, foram 20 horas de atividades para a capacitação dos chamados “startupeiros”. Palestras e workshops abordaram temas, como pesquisa de mercado, criação de startup com baixo investimento, marketing digital de resultado, gestão financeira, relação com investidores e o roteiro para montagem de um pitch.

Em parceria com o Sebrae, o programa Empreenda promoveu nove horas de capacitação para 30 projetos. O workshop com o Desenvolve SP – BNDES e Investe SP também foi um dos destaques do ano com a participação de 55 pessoas. Ideias inovadoras foram apresentadas no Polo, como o Prêmio Prata da Casa e o projeto City´s Book, iniciativas da Administração Municipal, além de games feitos pelos alunos de uma escola de programação da cidade.

O coordenador do Polo Digital, Rodrigo Garzi, ressalta ainda o trabalho de mentoria e coworking. Neste ano, 180 membros utilizaram o espaço para trabalho e networking e foram realizadas 32 mentorias. “Este é o nosso papel, dar as orientações necessárias para que a proposta se torne viável, atenda as necessidades do mercado e realmente possa chamar a atenção dos investidores”, resume.

A parceria com instituições de ensino superior da cidade também é um das atividades da iniciativa, com aulas de extensão, mentorias para projetos de TCCs e outros eventos. Os interessados em se tornar um membro do Polo Digital podem se inscrever no site http://www.polodigital.pmmc.com.br/ . As atividades serão retomadas no dia 8 de janeiro de 2018.