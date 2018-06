Polo Digital terá palestra sobre técnicas de discurso nesta terça-feira

A segunda edição do programa de treinamento do Polo Digital de Mogi das Cruzes, iniciativa da Prefeitura de Mogi das Cruzes, terá sua última palestra antes do Demo Day nesta terça-feira (19), às 19 horas, em sua sede em Cezar de Souza. O tema será “Discurso com propósito” com Fernando Martins, especialista em Comunicação e Marketing e sócio-fundador da FMartins. As inscrições podem ser feitas pelo site http://www.polodigital.pmmc.com.br/

Nos encontros desta edição, os participantes aprenderão mais sobre temas, como cultura startup, mercado, planejamento, marketing, vendas e a elaboração do pitch (modelo de apresentação rápido que demonstra todo o potencial do negócio). “Além dos temas, os palestrantes trouxeram para os membros do Polo uma visão atualizada de suas áreas de atuação e as expectativas sobre o futuro do empreendedorismo de inovação”, destacou Rodrigo Garzi, coordenador do Polo Digital.

No Demo Day, que será realizado no dia 28 de junho, investidores e o público conhecerão projetos de empreendedorismo que se destacaram entre os participantes da iniciativa neste ano, demonstrando o potencial de inovação de cidade e região.

O Polo Digital foi criado para conectar empreendedores e incentivar talentos regionais a criarem empresas que impactem de forma positiva o Brasil e o mundo. Com 1,4 mil inscritos, é referência no compartilhamento de ideias, inovação e empreendedorismo. A sede do Polo Digital na Avenida João XXIII, 1160, em Cezar de Souza.