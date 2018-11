Pontos de iluminação pública recebem manutenção em Poá

Milhares de pontos de Poá receberam manutenção na iluminação pública. O trabalho foi acompanhado pela Secretaria de Serviços Urbanos (SSU). O responsável pela pasta, Alexandre Rossi, o Leta, explicou que os locais que apresentavam problemas foram identificados e foi iniciado o trabalho para melhoria dos mesmos.

“Quando identificamos algum problema ou recebemos alguma reclamação, a Secretaria de Serviços Urbanos vai até o local para verificar e passar a demanda para empresa responsável”, acrescentou o secretário de Serviços Urbanos, Leta.

Ele também informou que a população pode entrar em contato direto com a Citeluz, que é a responsável pela manutenção, pelo telefone: 0800 727 7173.

Os pontos que receberam as últimas melhorias ficam nas ruas Helena, Limeira, Dourado, Tanque Verde, Deputado Nelson Fernandes, Ferdinando Romano, Rosa, Brasilino Fernando Mazzaro, Hermógenes La Regina, Florianópolis, Margareth, vielas Cleusa Ribeiro de Souza e Mauro Piteli e na Avenida Vital Brasil.

Além do trabalho de manutenção, está em andamento na cidade as atividades do Programa Poá + Iluminada e o planejamento é que todos os bairros do município recebam o benefício da substituição de luminárias convencionais por LED.

O prefeito Gian Lopes (PR) comentou que as luminárias LED além de garantir mais segurança aos moradores, também trazem economia ao município, já que o modelo permite uma maior durabilidade e funcionamento das lâmpadas. “Entre outros benefícios também posso citar a pouca necessidade de manutenção das luminárias; o baixo consumo de energia elétrica da luminária; a redução no consumo de energia no final do mês; a redução de gastos ao logo dos meses; e as luminárias de LED são perfeitas para iluminação de vias públicas”, explicou o prefeito.

O Programa Poá + Iluminada foi lançando pelo prefeito Gian Lopes para melhorar a iluminação pública em pontos fundamentais da cidade e de grande circulação de pessoas e garantir a instalação de novos pontos de luz em todo município.