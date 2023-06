População em situação de rua cresce 5,5% e exige reforço das ações de acolhimento na região

As cidades do Alto Tietê reforçam as ações de atendimento a pessoas em situação de rua. São, ao todo, 739 nessas condições. Esse número é 5,5% maior em relação a abril, quando o DS constatou 700 pessoas em situação de rua em consulta às prefeituras.

Em Suzano, a estimativa é de que haja cerca de 200 pessoas em situação de rua. No entanto, o número pode variar, visto que se trata de uma população flutuante.

Neste ano, o município ampliou de 50 para 80 o número de vagas ofertadas em dois abrigos.

Por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Suzano tem intensificado as abordagens noturnas – que já são frequentes – para ofertar o serviço de acolhimento e mantas ao público em situação de rua. A iniciativa também permite entender suas demandas mais urgentes, proporcionar reingresso social e indicar e viabilizar atendimentos.

As pessoas em situação de rua têm à disposição o Centro Social Bom Samaritano (Rua General José Galetti, 12 - Jardim Nazareth), administrado pela entidade Cáritas Suzano, e a Casa de Passagem (avenida Antônio Marques Figueira, 1.850 - Vila Figueira), gerenciada pela Associação Emaús, ambos por meio de convênio com a Prefeitura de Suzano. Lá são oferecidos banho, alimentação, acolhimento para pernoite e orientação social.

Ferraz

Em Ferraz, a Secretaria de Assistência Social de Ferraz de Vasconcelos possui entre seus serviços o Serviço de Acolhimento para Adultos e Famílias (SAIAF) que oferece pernoite, banho e alimentação para pessoas em situação de desabrigamento.

A quantidade de pessoas em situação de rua é um dado sazonal, uma vez que muitas das pessoas se encontram em trânsito. Contudo, segundo os dados do Serviço de Acolhimento de Adultos e Famílias (SAIAF), é possível informar o fluxo de atendimento do serviço durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2023.

Os números totais de atendidos, todavia não refletem a média de ocupação do serviço, sendo que em torno de 30 atendimentos são somente um pernoite. A média de atendimentos diários são de 20,33, isto é, das 30 vagas disponíveis em torno de 20 ficam em média ocupadas. Desse modo, a Secretaria de Assistência Social, por enquanto, não prevê a ampliação das vagas.

As estratégias para lidar com a vulnerabilidade e as questões meteorológicas seguem sendo os serviços socioassistenciais já existentes, como Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias (SAICA) e se porventura houver a ampliação dos serviços isso ocorrerá mediante a avaliação de necessidades.

Mogi

A Secretaria Municipal de Assistência Social estima a presença de cerca de 350 pessoas em situação de rua na cidade, sendo que aproximadamente 180 estão abrigadas em unidades de acolhimento institucional.

A cidade já conta com seis unidades permanentes de acolhimento institucional para pessoas em situação de rua, que reúnem 186 vagas e operam ao longo de todo o ano. Nesses locais, as pessoas recebem atendimento integral, incluindo alimentação, higienização e pernoite, além de atendimento psicossocial, conforme necessidade.

Esse número total de vagas em acolhimento - 186, foi atingido no início deste ano, com a abertura de mais um serviço, dotado de 30 vagas. Logo, já houve no início deste ano uma ação de ampliação no atendimento às pessoas em situação de rua.

Também é feito durante todo o ano o trabalho de abordagem social à população de rua, que localiza este público e trabalha no convencimento e tentativa de encaminhamento das mesmas para outros equipamentos e serviços, buscando retirá-lo da situação de risco. E há ainda o Centro POP, que é a unidade de referência no atendimento a esse público.

Para reforçar o atendimento às pessoas em situação de rua no atual período, em que o frio se intensifica, a Secretaria de Assistência realiza a Operação Inverno.

A Operação Inverno 2023 foi lançada oficialmente nesta segunda-feira (05/06). Ela consiste na ampliação dos horários das equipes de abordagem social e também na abertura do Ginásio Municipal para o acolhimento emergencial de pessoas em situação de rua, com 30 vagas adicionais no serviço de pernoite.

Durante a primeira noite de abertura do Ginásio, 15 pessoas em situação de rua ficaram abrigadas no equipamento.

Guararema

Guararema conta com uma equipe de abordagem social que realiza as abordagens nas áreas centrais, com intuito de identificar estas demandas para atendimento no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), a fim de verificar possibilidades do restabelecimento de vínculos.

Atualmente, referenciados no Creas existem sete pessoas vivendo em situação de rua em Guararema. Vale lembrar que o trabalho consiste na abordagem social, identificação e encaminhamentos para rede de proteção, visando desenvolvimento da autonomia e superação da condição posta.

Itaquá

Em Itaquá, a Secretaria de Desenvolvimento Social, informa que contabiliza uma média de 40 pessoas em situação de rua na cidade.

No último mês, a pasta lançou a Operação Noites Frias para ampliar o acolhimento às pessoas em situação de rua. A operação possui três frentes: atendimento na praça central no início da noite, acolhimento no albergue durante a madrugada, além de alimentação e higienização no Centro POP no decorrer do dia.

Uma base foi montada na praça Padre João Álvares, no Centro, para oferecer chocolate quente, chá, cobertores, itens de inverno como luvas, meias e moletons, além de transporte para quem desejar ir para o albergue. O atendimento é feito das 18h às 22h.

Entre os atendimentos permanentes estão o albergue municipal, localizado na avenida Ítalo Adami, 2.480 - Vila Ursulina. O local funciona das 19h às 7h e oferece jantar e local para dormir. Durante o dia, o Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua, localizado na avenida João Barbosa de Morais, 994 - Vila Virgínia, oferece banho, roupas limpas, café da manhã e almoço, além de atendimento especializado.

Poá

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Poá em parceria com a Associação Social Afro Brasileira vem executando o Serviço de acolhimento de pessoas em situação de rua no Albergue Municipal, situado a Rua Vicente Guida Nº 153, Vila Açoreana, que é uma unidade pública que presta atendimento social a este público.

Neste espaço são ofertados os serviços de pernoite, alimentação e todo apoio social. O equipamento conta com uma equipe de suporte, profissionais técnicos que realizam atendimento e acompanhamento social das pessoas em situação de rua.