População idosa representa 11,5% nas cidades do Alto Tietê

Os idosos representam 11,5% da população do Alto Tietê. O índice cresceu pouco mais de 1,5% em comparação ao número de residentes na região há quatro anos, em 2014, quando as pessoas com mais de 60 anos eram 9,9% dos moradores. Atualmente, 182.854 indivíduos formam este grupo nas dez cidades, segundo dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade). Itaquaquecetuba tem a menor taxa de idosos, o que significa uma baixa expectativa de vida.

Acima da média regional, Salesópolis, Santa Isabel, Guararema, Biritiba-Mirim e Mogi das Cruzes são as cidades mais idosas. Nesses municípios, a representatividade do grupo varia de 13,1% a 14,2% da população municipal. Poá e Suzano também superam a média registrada no Alto Tietê.

Na cidade poaense, 12,1% da população é idosa. Já entre os suzanenses, 11,8% têm mais de 60 anos, o que representa 33.787 pessoas.

Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e Arujá são os municípios mais jovens. Em Itaquá, o índice de idosos fica abaixo de 10% do total da população do município. Isso significa que a expectativa de vida na cidade é a mais baixa da região. Em Ferraz, os velhos representam exatamente 10% dos residentes, enquanto em Arujá o grupo é de 11,1%.

Mais de 75 anos

Entre os mais anciãos, com idades acima de 75 anos, o índice é de apenas 2,3% da população regional. O quadro de cidades se repete, embora em menores proporções. Por exemplo, na cidade mais idosa do Alto Tietê, Salesópolis, a taxa de velhos com idade avançada corresponde a 3,6% ou 603 pessoas no município. Já em Itaquá, este grupo de anciãos é 1,5% da população municipal. Ou seja, cerca de 5,5 mil munícipes do total de 360,4 mil pessoas que vivem na cidade.

Predomínio

De acordo com o Seade, a faixa etária predominante na região é a dos adultos com idades entre 25 e 39 anos. O grupo representa cerca de um quarto da população regional. As crianças até 14 anos representam o segundo maior grupo, com 21,5% da população.

Em seguida, aparecem os indivíduos entre 40 e 54 anos, indicando 20% do Alto Tietê. Já os jovens, entre 15 e 24 anos, são 16,8% da população de mais de 1,5 milhão de pessoas.