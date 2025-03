População pode destinar até 6% do imposto de renda para fundos sociais em Ferraz

Contribuintes de Ferraz de Vasconcelos podem transformar parte do valor pago no Imposto de Renda (IR) em solidariedade. Com a destinação de forma legal, até 6% do imposto pode ser destinado para apoiar o Fundo do Idoso e o Fundo da Criança e do Adolescente. O direcionamento pode ser feito até 30 de maio, prazo final das declarações.

A Secretaria de Assistência Social está buscando o empenho e participação dos moradores, comerciantes e empresários para garantir mais um ano de sucesso com a ação, já que fortalece as políticas públicas voltadas às crianças, adolescentes e idosos ferrazenses. A destinação é simples e não custa nada ao contribuinte, tanto para pessoa física quanto jurídica.

De acordo com a cartilha da Receita Federal, o direcionamento só está disponível para quem preenche a declaração no modelo completo, ou seja, a forma simplificada não contempla essa possibilidade.

Existem duas formas legais de destinar parte do imposto de renda. A primeira é por meio da chamada “Doação no ano-calendário”, onde o contribuinte faz a doação diretamente a um dos fundos durante o próprio ano e guarda o comprovante. No ano seguinte, ao preencher a Declaração do Imposto de Renda, basta registrar o valor doado na seção “Doações Efetuadas”. Já quem escolher doar diretamente deve acessar a aba “Doações Diretamente na Declaração” e clicar em “Novo” para selecionar o fundo desejado. Vale destacar que cada doação deve ser feita separadamente.

O passo a passo completo está disponível no site oficial da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos: www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br. Basta clicar no ícone “IR Destinação Legal”, na página inicial.

“A destinação legal do imposto de renda é uma oportunidade única de transformar vidas sem nenhum custo para o contribuinte. É um processo rápido, fácil, seguro e faz a diferença na vida de tantos ferrazenses”, pontua o titular da pasta, Marcos Rogério de Oliveira.

A Secretaria de Assistência Social de Ferraz de Vasconcelos está disponível pelo telefone: 4674-1393.