Por conta do Carnaval, Mogi-Bertioga registra 41 km de congestionamento

A Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98), a Mogi-Bertioga, registrou 41 quilômetros de congestionamento no sentido litoral durante este sábado (10) de Carnaval. Segundo a Central de Operação Integrada (COI- Estradas), a lentidão foi observada entre os quilômetros 57 e 98 no período da manhã e o início da tarde.

A Polícia Rodoviária Estadual (PMRv) informou que não houve nenhuma ocorrência. A dinâmica de 'anda e para' foi verificada logo após o posto de guarda da PMRv, no sentido litoral, ainda no bairro mogiano Vila Moraes.

A lentidão tomou toda a rodovia, até o quilômetro 98, já na chegada a Bertioga. A expectativa é de que as estradas do Alto Tietê recebam mais de 626,8 mil veículos durante o Carnaval. Sendo 195 mil carros no Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21); 180,9 mil na Rodovia Ayrton Senna (SP-70); Mais 167,9 mil automóveis na Rodovia Pedro Eroles (SP-88), a Mogi-Dutra; E por fim 82,9 mil na Mogi-Bertioga.

A demora de quase 5 horas para o litoral dá espaço para vendas ambulantes e ao faturamento dos comerciantes locais. Fabiano da Silva é proprietário de uma banca de alimentos à beira da estrada e diz que o lucro cresce 50% nos feriados prolongados, quando a praia é o principal destino dos paulistanos. "Estamos com bastante mercadoria, o pessoal costuma comprar água, frutas da época, mel e principalmente cogumelos da região".