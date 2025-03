Posto de Saúde Alto do Ipiranga recebe plantio de mudas frutíferas e nativas

A prefeita Mara Bertaiolli participou, nesta manhã de quarta-feira (26/03), do plantio de mudas de árvores nativas e frutíferas no Posto de Saúde do Alto do Ipiranga. O evento foi realizado em comemoração ao Mês da Mulher e organizado pelas Secretarias Municipais de Saúde e Bem-Estar e Meio Ambiente e Proteção Animal.

O Posto de Saúde Alto do Ipiranga, uma das unidades que ampliaram o horário de atendimento até às 19 horas, preparou uma programação para o público feminino. Às sextas-feiras, a equipe realiza coleta de Papanicolau em livre demanda e promove o acolhimento especial para as mulheres.

“Esse evento é exemplo da importância do alinhamento das áreas de Saúde e Meio Ambiente e principalmente dos benefícios para a saúde mental. Estamos reestruturando a saúde e iniciativas como esta são fundamentais para ouvirmos as pessoas e mostrarmos como é possível melhorar”, explicou a prefeita.

Foram plantadas 34 mudas de árvores frutíferas ou nativas, como manacá, jaboticabeira, em todo entorno externo da unidade. “A ideia de plantar mudas de árvores da Unidade de Saúde do Alto Ipiranga foi da prefeita Mara Bertaiolli, durante visita ao local”, lembrou a secretária municipal de Saúde e Bem-Estar, Rebeca Barufi. Também estiveram no evento as secretárias municipais de Meio Ambiente e Proteção Animal, Patrícia Cesare dos Santos Oliveira; da Mulher, Lívia Alessandra Bolina; da gerente regional do Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim (Cejam), Jecele Vilela; entre outras autoridades e convidados.