Posto de Saúde de Taiaçupeba terá equipe de agentes comunitários

O prefeito Marcus Melo (PSDB) esteve ontem na Unidade Básica de Saúde de Taiaçupeba para uma visita as obras de revitalização e ampliação em andamento na unidade. Entres os serviços executados está a criação de um espaço para abrigar o novo PACS – Programa de Agentes Comunitários de Saúde, que deverá entrar em operação em agosto, logo após o término da reforma.

A unidade oferece consultas de clínica médica, pediatria, ginecologia e obstetrícia, odontologia, procedimentos de enfermagem e vacinação. Com o novo PACS, passa a contar também com seis agentes comunitário para ampliar o atendimento à comunidade, da mesma forma já adotada no Posto de Saúde de Biritiba Ussu.

“O objetivo é garantir facilidade de acesso da comunidade local ao serviço de saúde, principalmente em locais mais distantes da área central e com característica rural, como é o caso de Taiaçupeba”, explica o prefeito Marcus Melo. Com a chegada dos novos agentes comunitários, estima-se que sejam atendidas mais de 4 mil pessoas naquela região.

As obras estão sendo executadas pela Vale Construtora e o investimento é de R$ 235.756,04. Além da adaptação do espaço para abrigar o novo serviço, o Posto de Saúde de Taiaçupeba está recebendo serviços gerais de manutenção, troca de revestimentos, estrutura hidráulicas, pintura geral e outros reparos necessários para a revitalização do prédio.

Além de melhorar a qualidade do atendimento, as mudanças também atendem à portaria do Ministério da Saúde, que altera o sistema de financiamento para a Atenção Básica em função do número de pacientes cadastrados pelas unidades de saúde, trabalho que será desempenhado pelos agentes comunitários de saúde em suas visitas domiciliares.

A UBS de Taiaçupeba realiza atualmente uma média de 1,4 mil atendimentos por mês, entre consultas médicas e outros procedimentos, e funciona de segunda à sexta, das 7:30 às 17 horas. Com a inclusão do PACS, o número de procedimentos será ampliado, assim como as ações de prevenção de doenças. Outras unidades em obras de revitalização são UBS Vila da Prata, UBS Vila Natal, UBS Vila Nova Jundiapeba e UBS Vila Suíssa. Biritiba Ussu e Nova Aparecida já passaram por obras.