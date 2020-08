Poupatempo de Mogi retoma as atividades nesta quarta-feira

Retomam as atividades nesta quarta-feira (19) oito postos do Poupatempo no estado de São Paulo. Entre eles está o de Mogi das Cruzes. O serviço que permite acesso a uma série de documentos como carteira de identidade e de motorista. Para ser atendido, é preciso fazer o agendamento de horário pelo portal – www.poupatempo.sp.gov.br .

A partir da reabertura, já passam a funcionar no novo sistema as unidades da Sé e Itaquera, na capital paulista; São Bernardo do Campo, Mauá, Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo; Santos, Guarujá, no litoral; e Bauru, no interior.

A prioridade é para os serviços que exigem atendimento presencial, como expedição de carteira de identidade e primeira via da carteira de motorista. Os demais serviços ainda seguem se forma remota. O Poupatempo também incorporou todos os atendimentos do Detran-SP.

O atendimento presencial deve ser retomado gradativamente apenas nas cidades que estiverem nas fases amarela e laranja do plano estadual de flexibilização gradual da quarentena contra o novo coronavírus. Os postos podem receber no máximo 30% da capacidade de atendimento.