Poupatempo realiza a partir desta terça-feira inscrição de novos alunos para rede pública de ensino

Os postos Poupatempo do Alto Tietê e de todo o Estado realizam a partir desta terça-feira (17) o processo para inscrição de novos alunos interessados em ingressar na rede pública de ensino. A ação é uma parceria com a Secretaria da Educação e busca ampliar a oferta de possibilidades aos cidadãos que desejam continuar os estudos.



As inscrições para a matrícula escolar 2020 poderão ser feitas pessoalmente no Poupatempo, mediante agendamento prévio, durante todo o ano de 2020. Podem se inscrever estudantes de outras redes, de outros estados ou países que não se encontram matriculados nas escolas estaduais ou municipais do Estado de São Paulo.



Para solicitar o serviço, basta acessar um dos seguintes canais de atendimento: o portal (www.poupatempo.sp.gov.br), o aplicativo SP Serviços ou por meio dos totens de autoatendimento, presentes em shoppings, supermercados, estações de Metrô e CPTM.



Na data e horário marcados, é preciso levar ao Poupatempo o RG ou a certidão de nascimento, além do comprovante de endereço do estudante. Para os menores de 18 anos é necessário estar acompanhado pelo representante legal, devidamente identificado. Concluída a inscrição, o cidadão receberá um comprovante para acompanhamento do resultado de sua matrícula.



As informações para a inscrição na rede pública de ensino estão disponíveis no Guia de Informações do Poupatempo, no portal www.poupatempo.sp.gov.br ou pelo aplicativo SP Serviços. Todos os detalhes sobre a matrícula escolar 2020 podem ser consultadas no site - www.educacao.sp.gov.br.