Praça Armando Rossi no Cenro de Poá é revitalizada

O prefeito de Poá, Gian Lopes, esteve na manhã desta sexta-feira (11) na Praça Armando Rossi, na região central, para verificar os últimos detalhes da obra de recuperação total do espaço. O local será inaugurado em breve e os poaenses contarão com mais uma opção para prática de atividades físicas, de lazer e de recreação. Os secretários de Governo, Fernando Miranda, de Esportes, Tonho de Calmon e de Serviços Urbanos, Alexandre Rossi, o Leta, também acompanharam a vistoria.



"Estamos realizando a revitalização de diversos espaços em Poá, contemplando muitos bairros. Vamos entregar em breve a Praça Armando Rossi e continuar acelerando para concluir as outras obras que estão em andamento, sempre visando oferecer mais opções de serviços à nossa população e trabalhando para melhoria da qualidade de vida dos poaenses", comentou o prefeito Gian Lopes.



Totalmente recuperada, a Praça Armando Rossi conta com quadras para prática de futsal, basquete, tênis e vôlei; academia ao ar livre; churrasqueiras; quiosques; área de descanso; e um playground moderno e que respeita todas as exigências da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).



O secretário de Esportes, Tonho de Calmon, explicou que a Praça Armando Rossi era motivo de preocupação para população e agora será um novo espaço de lazer e diversão para os poaenses. "Estamos atendendo mais uma solicitação. Reforço que trabalhamos para solucionar as demandas dos nossos moradores, que agora contarão com mais uma opção para prática de atividades físicas e de lazer".



Outras obras

No começo de maio, o prefeito de Poá, Gian Lopes, ao lado de diversas autoridades, entregou a revitalização da Praça da Bíblia/José Guida (região central). O local teve o paisagismo todo renovado, recebeu melhorias na iluminação e nos sanitários masculino e feminino, ganhou uma pista de caminhada e um playground moderno e que respeita todas as exigências da ABNT. Os brinquedos, inclusive, atendem crianças com deficiência ou mobilidade reduzida.



No final de maio o prefeito iniciou a construção de uma praça no Jardim Emília, em uma área na rua Piraquara com a rua Dom Pedro II. O local anteriormente era utilizado para o descarte ilegal de lixo, porém, agora passará a contar com Academia ao Ar Livre, quiosque, um lindo mirante, entre outros.



E no final de abril, Gian Lopes também iniciou a revitalização completa da Praça Lourdes Maria de Jesus Santos, no Jardim Tereza Palma. Em breve o local contará com pista de caminhada e ciclismo, campo de futebol society com grama sintética, melhoria da pista de skate, playground com brinquedos modernos, áreas de convivência e exercícios, estacionamento, iluminação de LED, ponto de monitoramento para segurança e diversos projetos esportivos serão realizados no local.



"Estamos realizando em toda cidade um forte trabalho de revitalização, com diversos bairros sendo contemplados. Poá é um verdadeiro canteiro de obras", completou o prefeito Gian Lopes.