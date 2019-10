Praça Armando Rossi será entregue nesta sexta-feira

O prefeito de Poá, Gian Lopes, entrega na próxima sexta-feira (1º), às 9 horas, a nova Praça Armando Rossi, na região central, que foi totalmente revitalizada. O local será mais uma opção para prática de atividades físicas, de lazer e de recreação na cidade.



“Estamos realizando a revitalização de diversos espaços em Poá, contemplando muitos bairros. Vamos entregar a Praça Armando Rossi e continuar acelerando para concluir as outras obras que estão em andamento, sempre visando oferecer mais opções de serviços à nossa população e trabalhando para melhoria da qualidade de vida dos poaenses”, comentou o prefeito Gian Lopes.



Totalmente recuperada, a Praça Armando Rossi conta com quadras para prática de futsal, basquete, tênis e vôlei; academia ao ar livre; churrasqueiras; quiosques; área de descanso; e um playground moderno e que respeita todas as exigências da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).



O secretário de Esportes, Tonho de Calmon, explicou que a Praça Armando Rossi era motivo de preocupação para população e agora será um novo espaço de lazer e diversão para os poaenses. “Reforço que trabalhamos para solucionar as demandas dos nossos moradores, que agora contarão com mais uma opção para prática de atividades físicas e de lazer”.



Outras obras

No começo de maio, o prefeito de Poá, Gian Lopes, ao lado de diversas autoridades, entregou a revitalização da Praça da Bíblia/José Guida (região central). O local teve o paisagismo todo renovado, recebeu melhorias na iluminação e nos sanitários masculino e feminino, ganhou uma pista de caminhada e um playground moderno e que respeita todas as exigências da ABNT. Os brinquedos, inclusive, atendem crianças com deficiência ou mobilidade reduzida.



No final de maio o prefeito iniciou a construção de uma praça no Jardim Emília, em uma área na rua Piraquara com a rua Dom Pedro II. O local anteriormente era utilizado para o descarte ilegal de lixo, porém, agora passará a contar com Academia ao Ar Livre, quiosque, um lindo mirante, entre outros.



E no final de abril, Gian Lopes também iniciou a revitalização completa da Praça Lourdes Maria de Jesus Santos, no Jardim Tereza Palma. Em breve o local contará com pista de caminhada e ciclismo, campo de futebol society com grama sintética, melhoria da pista de skate, playground com brinquedos modernos, áreas de convivência e exercícios, estacionamento, iluminação de LED, ponto de monitoramento para segurança e diversos projetos esportivos serão realizados no local.



“Estamos realizando em toda cidade um forte trabalho de revitalização, com diversos bairros sendo contemplados. Poá é um verdadeiro canteiro de obras”, completou o prefeito Gian Lopes.