Praça da Juventude e Concha Acústica são palco de eventos em Arujá

Neste final de semana, entre os dias 18 e 19 de outubro, a Praça da Juventude, localizada na rua Kondo, 400, no Mirante, e a Concha Acústica serão palcos de eventos preparados para a família arujaense pela Prefeitura de Arujá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura: o 1º Festival Sertanejo e Nordestino de Arujá e a Festa das Crianças.

O Festival Sertanejo e Nordestino de Arujá acontece nos dois dias de programação, por meio de recursos da Lei Aldir Blanc, na Concha Acústica.

No sábado (18), a programação começa a partir das 13h com Morais e Mathias, seguida por uma aula de sertanejo com o professor Lukas Blade, a apresentação do cantor Felipe Spinelli e o encerramento com a dupla Aliny e Sérgio.

Para animar ainda mais o mês das crianças, o primeiro dia do festival será realizado em conjunto com uma festa preparada especialmente para os pequenos arujaenses.

Entrada gratuita

Com entrada gratuita, a Festa das Crianças acontecerá na Praça da Juventude, também a partir das 13h, e contará com brinquedos infláveis, pipoca e algodão doce, picolé, espaço para recreação infantil, além de uma apresentação da Turma do Bob e Cat.

Já no domingo (19), a Concha Acústica recebe Jéssica Marcelly com o melhor do Piseiro, a Banda Manacá com o autêntico Forró pé de serra e Sil Cardoso. O evento também contará com barracas de comidas típicas nordestinas, brinquedos e muito mais.

Cabe ressaltar que a Festa de Dia das Crianças será realizada por meio de recursos destinados pelo vereador Divinei da Silva através de uma Emenda Impositiva aprovada pelo Legislativo arujaense durante a última legislatura.

