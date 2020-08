Prazo de adiamento da parcela de abril do IPTU 2020 em Mogi termina no dia 15 de setembro

Os contribuintes que optaram pelo adiamento da parcela de abril do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) têm até o dia 15 de setembro para fazer o pagamento. O vencimento foi postergado devido à pandemia de Covid-19. A Secretaria Municipal de Finanças lembra que é necessário imprimir a segunda via da parcela, no site da Prefeitura, para que o documento seja emitido com a nova data. Se o contribuinte utilizar a lâmina do carnê enviado no início do ano, o banco ou internet banking não identifica o adiamento e haverá cobrança de juros e multa. O vencimento das parcelas de maio, junho e julho também foi adiado.

Segundo a Prefeitura de Mogi, manter o pagamento do IPTU em dia é importante para obter um desconto de até 10% no ano seguinte. O contribuinte que estiver em dia com o imposto até 1º de novembro de 2020 terá direito a 5% de desconto em 2021. E quem optar pelo pagamento à vista terá mais 5%, totalizando um abatimento de 10%.

Novas datas de vencimento das parcelas de abril, maio, junho e julho do IPTU 2020:

Parcela de abril: vencimento até 15 de setembro de 2020

Parcela de maio: vencimento até 15 de outubro de 2020

Parcela de junho: vencimento até 16 de novembro de 2020

Parcela de julho: vencimento até 15 de dezembro de 2020