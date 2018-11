Prazo de inscrição no Processo Seletivo dos cursos técnicos do IFSP é prorrogado

O prazo de inscrição no Processo Seletivo dos cursos técnicos do IFSP foi prorrogado até a próxima sexta-feira, 23 de novembro. O interessado deve se inscrever no site www.ifsp.edu.br/processoseletivo. Não há taxa de inscrição e os cursos ofertados são gratuitos. As unidades do Alto Tietê, localizadas em Suzano e Itaquaquecetuba, oferecem 320 vagas.

O Câmpus Suzano do IFSP, localizado no Parque Suzano, oferta 200 vagas distribuídas nos cursos técnicos em Automação Industrial, Administração e Química. A unidade de Itaquaquecetuba, localizada no bairro Estação, oferece 120 vagas no curso técnico de Mecânica.

Podem se inscrever estudantes do ensino médio ou que estão cursando o 9º ano do ensino fundamental. Candidatos que já concluíram o ensino médio podem se inscrever nos cursos da modalidade concomitante/subsequente. São três as modalidades de ensino.

No curso técnico integrado ao ensino médio, o estudante cursa integralmente o ensino médio e técnico no IFSP. Na modalidade concomitante, o aluno cursa o ensino técnico no IFSP e o ensino médio em outra instituição de ensino.

A modalidade subsequente é destinada a estudantes que já concluíram o ensino médio e cursam apenas o ensino técnico no IFSP. A seleção será realizada por meio de análise de histórico escolar. Serão avaliadas as notas das disciplinas de português e Matemática obtidas no 8º (para candidatos ao curso integrado ao ensino médio) e 9º ano (para candidatos dos cursos na modalidade concomitante/subsequente) do ensino fundamental.

A inscrição deve ser realizada, exclusivamente, no site www.ifsp.edu.br/processoseletivo até às 23h59min do dia 23 de novembro. O Câmpus Suzano está localizado na Avenida Mogi das Cruzes, número 1501, Parque Suzano. O telefone para contato é 112146-1800. A unidade de Itaquaquecetuba está instalada na Rua 1º de maio, número 500, no bairro Estação. Mais informações no edital disponível em www.ifsp.edu.br.