Prazo para novos alunos se matricularem na rede estadual do Alto Tietê termina na próxima quinta-feira

Faltam seis dias para terminar o período de matrículas para o ano letivo de 2020 nas escolas estaduais de São Paulo. Os estudantes de outras redes, de outros estados ou países que não se encontram matriculados nas escolas estaduais ou municipais do Estado de São Paulo e possuem interesse em ingressar na rede estadual devem fazer a inscrição até a próxima quinta-feira (31). No Alto Tietê, há mais de 190 escolas da rede estadual.

Os responsáveis pelos estudantes com menos de 18 anos devem procurar uma escola pública, tanto municipal quanto estadual, ou, ainda, os Postos do Poupatempo, munidos de RG ou certidão de nascimento e comprovante de endereço.

Retomada dos estudos

Neste período também são esperadas novas matrículas de pessoas que não concluíram seus estudos na época correta e pretendem voltar a estudar.

Para isso, a Secretaria da Educação iniciou a campanha de busca ativa com uma ampla divulgação e possibilidade de esclarecer dúvidas nos canais de comunicação da Secretaria.

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede estadual de SP recebe alunos a partir de 15 anos para os anos finais do Ensino Fundamental e 18 anos, no caso de Ensino Médio.

Atualmente é ofertado em duas modalidades, a EJA de presença obrigatória, com atualmente mais de 190 mil alunos matriculados, e o CEEJA (Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos) com presença flexível com mais de 80 mil alunos.

Poupatempo

Neste ano, pela primeira vez as inscrições para matrícula também podem ser feitas pessoalmente nas 72 unidades fixas do Poupatempo, mediante agendamento prévio. Para solicitar o serviço basta acessar um dos seguintes canais de atendimento: o portal (www.poupatempo.sp.gov.br), o aplicativo SP Serviços ou por meio dos totens de autoatendimento, distribuídos nos shoppings, supermercados, estações de Metrô e CPTM.

Na data e horário marcados, os interessados precisam levar ao Poupatempo, o RG ou a certidão de nascimento, além do comprovante de endereço do estudante. Para os menores de 18 anos é necessário estar acompanhado pelo representante legal, devidamente identificado.

Concluída a inscrição nos postos, o cidadão receberá um comprovante de inscrição para acompanhamento do resultado de sua matrícula.

Resultado

A partir do dia 28 de novembro, a Secretaria da Educação vai disponibilizar o resultado da matrícula no site: https://sed.educacao.sp.gov.br/ConsultaPublica/Consulta ou em qualquer escola pública.

Mais informações podem ser obtidas no site www.educacao.sp.gov.br; telefone 08007700012 ou http://matricula2020.educacao.sp.gov.br