Região

Prazo para renovação de alvará de feirantes e ambulantes termina nesta quinta-feira em Ferraz

Secretaria de Desenvolvimento Econômico orienta profissionais a comparecerem ao Protocolo até 27 de fevereiro com documentação necessária

26 fevereiro 2026 - 14h57Por De Ferraz
Feirantes devem fazer renovação do alvará Feirantes devem fazer renovação do alvará - (Foto: Divulgação/Secom Ferraz)

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura de Ferraz de Vasconcelos alerta feirantes e ambulantes que atuam no município sobre o prazo final para renovação do alvará de funcionamento do ano de 2026: até o dia 27 de fevereiro, quinta-feira.

Para garantir a regularização e a permissão para continuar atuando em Ferraz de Vasconcelos durante todo o exercício de 2026, os profissionais devem comparecer ao Departamento de Protocolo da Prefeitura até a data limite, munidos do original e cópia dos seguintes documentos: Permissão de uso de atividades 2025, RG e CPF, comprovante de endereço atualizado e extrato de débitos que comprove regularidade fiscal e quitação de tributos.

O processo de renovação deve ser iniciado no departamento de protocolo, onde os feirantes e ambulantes darão entrada com os documentos exigidos. A Secretaria orienta que os profissionais não deixem para a última hora e procurem o serviço com antecedência para evitar contratempos.

A renovação é obrigatória e garante a continuidade legal das atividades comerciais desenvolvidas por feirantes em feiras livres e ambulantes que atuam em vias públicas do município. Sem a renovação do alvará, o profissional fica impedido de exercer suas atividades.

