Pré-candidata à Prefeitura de Ferraz, Priscila Gambale planeja governo participativo

A pré-candidata à Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, está planejando um governo participativo na cidade. A educadora, irmã do deputado estadual Rodrigo Gambale (PSL), defende uma maior participação dos pré-candidatos a vereador e mais mulheres na política.

"Eu prezo muito por uma construção por um plano de governo participativo, onde todos os nossos pré-candidatos a vereador dê a sua opinião, dê sua participação, porque eu acredito que isso é de extrema importância para o projeto", esclarece em entrevista ao DS.

Além disso, Priscila também diz que tem escutado a população para saber quais são as reivindicações, ideias e dificuldades dos moradores da cidade de Ferraz. Segundo ela, todas essas frentes serão levadas em consideração para a construção do plano de governo que pretende apresentar em sua campanha.

Para isso, a pré-candidata tem realizado três lives por semana, trazendo convidados, como comerciantes da cidade, educadores e figuras públicas do município para discutir sobre questões relacionadas a saúde, educação e economia, sobretudo no escopo da pandemia do novo coronavírus.

Chapa

Durante a entrevista, Priscila comentou sobre a possível vinda do médico e ex-diretor do Hospital Regional de Ferraz, Luiz Antônio do Nascimento, para a sua chapa. Ela disse que o Nascimento é um dos nomes cotados pelo seu projeto para disputar as eleições deste ano. "Ele é um nome que o nosso grupo almeja muito de vir como o vice para disputarmos as eleições. É uma pessoa que eu, particularmente, tenho um carinho enorme. Então estamos articulando para que ele venha como vice juntamente comigo", diz.

Principais dificuldades

Para a pré-candidata, uma das principais dificuldades que Ferraz ainda enfrenta é a zeladoria. Priscila diz que essa é a questão mais visível na cidade, e que a situação encontrada por moradores e visitantes é resultado da falta de ações efetivas para o cuidado do município. "Nossa cidade está destruída. Não tem um cuidado, não tem um amor, não tem um pertencimento para arrumar as estruturas da nossa cidade", lamenta.

Segundo ela, a cidade de Ferraz tem muitos equipamentos públicos, mas que não funcionam por falta de zelo e de cuidado. Priscila defende que, antes de construir novas instalações é necessário fazer funcionar o que já existe na cidade.

"Precisamos colocar para funcionar o que já existe, com uma zeladoria, com um atendimento público de qualidade para as pessoas, e também condições de trabalho para os nossos funcionários que hoje é muito falho", conclui.