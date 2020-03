Preço do botijão de gás dispara e é encontrado de R$ 85 até R$ 90

Os preços do botijão de gás dispararam em Poá, em função à crise do coronavírus ter afetado as distribuidoras do produto. É possível encontrar preços entre R$ 85 a até R$ 100. Outros municípios também estão sendo afetados, como Ferraz de Vasconcelos e Suzano.

O Procon de Poá disse ter recebido reclamações sobre o aumento abusivo dos preços. Em nota, o órgão poaense reiterou a necessidade de os munícipes afetados ou prejudicados pela cobrança notificarem sobre o assunto, para que os responsáveis sejam punidos. “Foram duas notificações, até o momento. Elas foram encaminhadas para o Procon-SP, para que o órgão possa realizar as devidas fiscalizações”, disse.

O DS ligou para quatro estabelecimentos da cidade, para verificar se os preços continuavam sendo praticados. Destes, quatro mencionaram, por telefone, o valor de R$ 85. E se justificaram dizendo que o valor é decorrente à falta do produto nas distribuidoras.

“Fui em vários estabelecimentos, em Poá, Ferraz e, até mesmo, Suzano. Eles dizem que não tem botijão, mas se eu quiser, me arrumavam por R$ 100. É um absurdo. Só em Poá, fui em quatro e falam que está para chegar mais. Semanas atrás, eu pagava R$ 60”, disse João Evangelista Pacheco.