Preço do combustível nas cidades da região pode variar até R$ 0,46

O preço do combustível na região pode variar, em média, até R$ 0,46.

É o que aponta o Levantamento de Preços e de Margens de Comercialização de Combustíveis (LPMCC) realizado semanalmente pela Agencia Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O estudo abrange os preços da gasolina comum e etanol, além de outros combustíveis.

Na região, a cidade de Poá é a que apresenta a maior variação de preço da gasolina. De acordo com o levantamento realizado entre os dias 05 e 11 de julho, o menor valor encontrado foi de R$ 3,47 e o maior foi de R$ 4,09, ou seja, R$0,62 de diferença. Ao todo, nove postos foram pesquisados pela Agência na cidade.

Mogi das Cruzes aparece logo em seguida, com uma variação de preço de até R$ 0,54. Entre os 20 postos pesquisados para o levantamento, foi possível encontrar o litro da gasolina de R$ 3,65 até R$ 4,19. O município de Suzano figura em terceiro na lista, com uma variação de até R$0,50 no valor do combustível. Nos quatorze postos pesquisados, foram encontrados valores de R$ 3,59 até R$ 4,09.

De acordo com o levantamento, Itaquaquecetuba é a cidade que apresenta a menor variação nos valores da gasolina. Nos dez postos que passaram pela aferição de preço, o menor valor encontrado foi de R$ 3,69, enquanto o maior foi de 3,89, apenas R$0,20 de diferença. No geral, o preço médio da gasolina na região ficou em R$ 3,87. Vale ressaltar que o levantamento não abrange as outras seis cidades do Alto Tietê (Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Santa Isabel e Salesópolis).

Etanol

Para o etanol, a diferença foi pouco menor. Em média, o valor desse combustível variou em até R$ 0,42 nas quatro cidades da região. Mogi das Cruzes é a que tem a maior variação registrada. Isso porque o menor preço levantado foi de R$ 2,45, enquanto o maior foi de R$ 2,99, uma diferença de R$0,54.

O município de Poá é o segundo na lista. A diferença no valor do etanol chegou a R$ 0,42. Enquanto o menor preço achado na cidade foi de R$ 2,37, o maior chegou a R$ 2,79. Suzano surge logo em seguida, com uma diferença de R$ 0,40. Na cidade, o valor variou de R$ 2,49 a R$ 2,89.

Por último, a cidade de Itaquaquecetuba registrou a menor variação de preço. Quem comprar etanol nos postos do município pode encontrar o combustível por R$ 2,39 até R$ 2,69, com apenas R$ 0,30 de diferença. No geral, o preço médio do Etanol na região ficou em R$ 2,68.