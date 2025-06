Preço médio do litro de gasolina no Alto Tietê chega a R$ 5,96

O Alto Tietê registrou, entre os dias 8 e 14 de junho, uma média de R$ 5,96 por litro de gasolina comum e R$ 3,98 por litro de etanol hidratado. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo (ANP), Gás Natural e Biocombustíveis. A entidade pesquisou os preços dos combustíveis nas cidades de Suzano, Poá, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes, totalizando 44 postos visitados.

Em Suzano, a média da gasolina comum foi de R$ 5,94 por litro, com o menor valor registrado em R$ 5,44 e o maior, em R$ 6,29. No caso do etanol hidratado, a média foi de R$ 4,01, variando entre R$ 3,64 e R$ 4,39.

Itaquaquecetuba apresentou os menores preços médios da região para ambos os combustíveis, sendo R$ 5,87 para a gasolina e R$ 3,89 para o etanol. A ANP pesquisou em 10 postos da cidade, onde os valores variaram de R$ 5,29 a R$ 6,29 no caso da gasolina, e de R$ 3,49 a R$ 4,18 para o etanol.

Por outro lado, o município de Poá registrou as maiores médias entre as cidades analisadas. Nos sete postos avaliados, a gasolina atingiu média de R$ 6,07, enquanto o etanol, pesquisado em oito estabelecimentos, teve média de R$ 4,10. Destes, o valor mais elevado da gasolina foi de R$ 6,49, enquanto o mais baixo ficou em R$ 5,59, já para o etanol, os preços variaram entre R$ 3,79 e R$ 4,44.

Já em Mogi das Cruzes, os 17 postos avaliados apresentaram uma média de R$ 6,04 por litro de gasolina comum. O maior valor encontrado pela ANP foi de R$ 6,49, enquanto o menor foi de R$ 5,39. Paralelamente, o etanol hidratado teve seu preço médio equivalente a R$ 4,08 na cidade. Suas variações foram de R$ 3,59 como o menor valor e R$ 4,49 como o maior.