Prefeita Mara Bertaiolli entrega 45 novos ônibus em Mogi

O usuário do transporte coletivo de Mogi das Cruzes passa a contar com 45 novos ônibus nas ruas. Mais modernos, menos poluentes, acessíveis para pessoas com deficiência, por meio de elevadores, com espaços para acomodar a cadeira de rodas e área para abrigar cão-guia, os novos veículos são uma conquista da cidade, após um intenso trabalho de negociação entre a Prefeitura de Mogi das Cruzes e as empresas concessionárias do serviço.

A apresentação dos 45 novos ônibus aconteceu no início da tarde de hoje (dia 29/03), pela prefeita Mara Bertaiolli, ao lado do vice Téo Cusatis, do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto; do deputado federal Márcio Alvino; deputado estadual e presidente da Alesp, André do Prado; presidente da Câmara mogiana, Francimario Vieira; vereadores Bi Gêmeos, Vitor Emori, Eduardo Ota e Marcos Furlan; secretários municipais, lideranças e demais autoridades de Mogi e região.

A renovação e ampliação da frota é resultado de um investimento de aproximadamente R$ 45 milhões (recursos 100% das empresas concessionárias do transporte público mogiano) e oferecerá mais conforto, segurança e tranquilidade aos passageiros. Ao todo, o sistema conta com 81 linhas, que atendem 107 bairros. “A chegada destes ônibus reforça o nosso compromisso diário de melhorar o transporte público”, destaca a prefeita Mara Bertaiolli.

Após a apresentação oficial da frota, os veículos trafegaram pelos principais pontos da cidade: César de Souza, Centro, Brás Cubas e Jundiapeba, iniciando o atendimento para toda a população.

Junto com a nova frota, a Prefeitura reafirma o compromisso de reforçar a fiscalização do transporte público e atendimento à população. “Desde que chegamos na Prefeitura, a determinação é que a Secretaria de Mobilidade acompanhe absolutamente tudo: a obediência aos horários, os trajetos, as linhas, a limpeza e a organização dos ônibus. Não é segredo para ninguém que o sistema vinha apresentando diversas falhas, como atrasos e outros problemas. A fiscalização está sendo redobrada”, reforçou a prefeita.



Com os 45 novos ônibus que entram em operação, Mogi das Cruzes passa a contar com 211 veículos. “O contrato determina que a frota não tenha mais de cinco anos em operação e isso precisa ser cumprido”, destaca a prefeita.

Com relação a esses novos veículos, 21 foram adquiridos pela empresa Princesa do Norte, sendo que 15 representam a renovação de frota e seis passam a integrar o sistema operado pela empresa. Os outros 24 são da Mogi Mob e substituem a frota atual.



Mara Bertaiolli destaca ainda que, além dos ônibus serem zero quilômetro, possuírem um sistema que reduz em até 80% a emissão de CO2 na atmosfera, eles ainda oferecem a acessibilidade necessária para dar segurança às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. “O transporte coletivo precisa atender a todos com a mesma eficiência. Não vamos admitir nada diferente disso”, ressaltou a prefeita, acrescentando que as empresas também são acionadas periodicamente para a realização de treinamento com os profissionais que atendem os passageiros, sejam nos coletivos ou nos terminais de ônibus Central e Estudantes.