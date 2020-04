Prefeito de Guararema assume Presidência do Condemat

O prefeito de Guararema, Adriano de Toledo Leite (PL), é o novo presidente do Conselho de Prefeitos do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), conforme decidiu a Assembleia Extraordinária realizada nesta quarta-feira (01), por videoconferência entre os prefeitos da região. Ele vai suceder o prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo (PSDB), que pediu a desincompatibilização do cargo em razão da campanha para a reeleição municipal.

Ficou decidido também na reunião, que o Condemat apoiará a Prefeitura de Arujá na distribuição aos municípios da região, a carga de máscaras cirúrgicas apreendida na cidade. São mais de 200 mil unidades que, por determinação judicial, deverão ser usadas para atender a demanda de Arujá e o restante dividido entre as cidades que integram a Diretoria Regional de Saúde.

Adriano Leite, que já esteve na presidência do Condemat em 2017, informou que a prioridade do consórcio continua a ser, neste momento, o apoio aos municípios para o enfrentamento ao Coronavírus. Nesta quarta, inclusive, o Conselho de Prefeitos deliberou sobre a criação de um Protocolo Regional de Testagem e também os estudos de viabilidade para a compra emergencial de testes rápidos de Covid-19. A proposta é adquirir uma quantidade que atenda a demanda das prefeituras, com entrega mais rápida e preços mais competitivos.

“Estamos levantando a demanda e os trâmites internos de viabilidade da compra em caráter emergencial, com a utilização das verbas federais e estaduais recebidas pelos municípios. Isso possibilitará que todas as cidades da Região tenham os testes e, principalmente, um protocolo único sobre a utilização dos mesmos”, ressalta o presidente Adriano Leite.

Sobre as máscara, o novo presidente afirmou estar contente com a notícia, pois a demanda pelo item é grande na região.

“Essa é uma excelente notícia, pois os municípios estão com muitas dificuldades para adquirir insumos necessários para os profissionais da saúde e pacientes. O prefeito de Arujá prontamente colocou a distribuição para as cidades do Condemat e o Consórcio vai auxiliar para que todas recebam um pouco do equipamento de proteção individual”, destacou.

Além das ações ligadas diretamente à saúde, o consórcio continua a monitorar os impactos da pandemia na economia da Região e discutir alternativas. Os prefeitos vão manter os comércios fechados, conforme orientação do Governo do Estado, com exceção dos serviços essenciais. Também estão sendo verificadas questões ligadas às transferências de recursos federais.

Mudança

Além de Marcus Melo, também pediram a desincompatibilização de cargos o vice-presidente Vanderlon Oliveira Gomes, o 2º tesoureiro Gustavo Henric Costa, o Secretário Celso Simão Leite que integravam a Diretoria do Consórcio e são candidatos à reeleição. O presidente e membros do Conselho Fiscal também apresentaram o pedido de desincompatibilização dos respectivos cargos. Com isso, o prefeito Adriano e Mamoru Nakashima, que não vão concorrer na eleição municipal, foram indicados para a presidência e 1ª tesouraria do consórcio, respectivamente, permanecendo os demais cargos na vacância neste exercício de 2020.