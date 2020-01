Prefeito de Poá entrega uniformes, material escolar e novas apostilas

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PL), ao lado do secretário de Educação, Humberto Martins, iniciou ontem, nas escolas Benedito Rufino Lopes, no Jardim São José, e Wilson Vieira Rodrigues, na Nova Poá, a entrega de uniformes, material escolar e apostilas do sistema Positivo, que serão modernas ferramentas de apoio nos estudos. O vereador Francisco Paulo Garcez, o Sargento Garcez, também acompanhou a atividade. Nos próximos dias todas as unidades de ensino da cidade receberão os itens, que contemplarão aproximadamente 16 mil estudantes.

Com planejamento e gestão, Poá se destaca e é uma das primeiras cidades do Brasil a realizar a entrega dos uniformes, material escolar e apostilas do sistema Positivo já nos primeiros dias de aula. “Nos últimos meses toda a equipe da administração municipal tem trabalhado muito para colocar a casa em ordem, sanar e aprimorar as contas públicas. E é quando passamos por momentos complicados, principalmente na questão financeira, que é preciso mostrar que com uma boa gestão dos recursos é possível colocar importantes projetos à disposição da população e a área da Educação é uma das que está recebendo grande atenção, pois é uma prioridade no nosso governo”, comentou o prefeito Gian Lopes.

O secretário de Educação, Humberto Martins, explicou que tanto o uniforme quanto o material escolar e o sistema apostilado são itens que proporcionam grande praticidade para os alunos e economia para os pais, além de tudo, servem para igualar todas as classes sociais dentro da escola, facilitando assim a identificação dos estudantes da Rede Municipal de Educação.

“Melhorar a Educação em Poá sempre foi o compromisso do governo Gian Lopes e estamos conquistando importantes avanços na cidade. Estamos reestruturando toda a rede, com o único objetivo de atender melhor e oferecer qualidade de ensino às nossas crianças. Ou seja, a Educação de Poá precisa avançar e estamos buscando os caminhos e projetos para atender da melhor forma possível nossos profissionais e alunos e, assim, manter nossa cidade como destaque nesta área que é considerada prioridade para nossa gestão”, ressaltou Humberto Martins.

O kit de uniforme escolar é composto por uma jaqueta, duas calças, duas bermudas, três camisetas mangas curtas, duas camisetas mangas longas, um par de tênis, meias e uma mochila. O material escolar conta com lápis, apontador, borracha, cadernos, colas, estojos, envelopes, etiquetas, giz de cera, pinceis, tesouras, réguas, entre muitos outros itens. As apostilas do sistema Positivo contam com uma metodologia de excelência, com coleções pensadas para aperfeiçoar o ensino por meio de um processo contínuo de aprendizagem entre os anos escolares.