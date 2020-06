Prefeito de Poá, Gian Lopes diz que não é hora para politicagem

Em entrevista concedida ao DS, o prefeito de Poá, Gian Lopes (PL), disse que o momento enfrentado pelo município não deve ser usado para politicagem. De acordo com o prefeito, todos os esforços e ações da municipalidade estão focados no combate e prevenção da pandemia do novo coronavírus.

Em relação as ações, o prefeito reforçou que a testagem em massa de servidores da saúde foi realizada pela Secretaria de Saúde, e que os próximos a passarem pelo procedimento serão os profissionais da segurança pública.

“Nós fizemos a testagem em todos os nossos profissionais de saúde. Nós vamos testar os nossos guardas municipais, a polícia militar, a polícia civil, que são essas pessoas que estão na linha de frente no combate ao coronavírus”, explica.

Sobre o hospital de campanha levantado em Poá para o tratamento de pacientes com Covid-19, o prefeito disse que cerca de 80% do equipamento está com leitos ocupados, e que espera dobrar a quantidade de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com a ajuda do governo estadual.

“Nós estamos hoje com o hospital de campanha com 70% a 80% ocupado. Nós temos 30 leitos, sendo 10 de UTI e 20 leitos de casos leves e moderados. Nós estamos trabalhando, junto com o governo do estado, para que nós possamos receber respiradores para dobrar a quantidade de leitos de UTI”, disse o prefeito em entrevista concedida ao DS.

Ainda sobre ações para enfrentamento da Covid-19, o prefeito reforçou que todas as unidades de saúde do município estão equipadas com EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) para todos os funcionários dos equipamentos.

“Nós estamos fazendo a nossa lição de casa, que é salvar vidas, esse é o nosso objetivo neste momento”, reitera.

Obras

De acordo com o prefeito, as obras do reservatório do Piscinão estão praticamente 100% concluídas. A obra visa diminuir os impactos causados pelas enchentes da região central da cidade, onde está concentrada a maior quantidade de estabelecimentos comerciais.

“As pessoas que tem comércio no entorno do piscinão e na área central que sofriam com enchentes sabem a importância desse compromisso do nosso mandato em combater a enchente no município. E tem dado resultado, isso é muito importante”, diz.

Em relação a nova alça do Viaduto Tancredo Neves, o prefeito admitiu que a pandemia atrasou o ritmo das obras. Ainda assim, a estimativa é de que a nova alça seja entregue entre março e abril de 2021. Segundo o prefeito, cerca de 50% das intervenções no local já estão concluídas.

O chefe do executivo de Poá disse que a obra vai ajudar a desenvolver economicamente a região.

“As empresas trabalham em cima de logística, e a logística do município vai ficar muito favorável, com duas pistas para subir e duas pistas para descer o viaduto. Estamos convidando empresas para se instalarem na cidade, e elas estão vindo. Estamos trabalhando para o desenvolvimento da cidade”, conclui.