Prefeito de Poá recebe convite para participar de graduação de faixas do Judô

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), recebeu no gabinete representantes da Associação Pais Judô, que entregaram ao chefe do Executivo um convite da cerimônia de "Graduação de Faixas", que será realizada no próximo dia 19 de novembro, às 10 horas, na Praça dos Eventos. O vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá e o vereador Luiz Eduardo Oliveira Alves, o Edinho do Kemel, também acompanharam a comitiva de esportistas. O evento tem apoio da Secretaria de Esportes.

Segundo o prefeito Gian Lopes, é uma felicidade muito grande contribuir para evolução dos atletas poaenses. “Fico feliz com esse evento de graduação dos judocas, que contam com o apoio da Secretaria de Esportes. Incentivamos na cidade a prática esportiva e contribuímos para a melhoria das capacidades físicas e habilidades motoras, além de oferecer qualidade de vida aos participantes. É necessário acrescentar que o acesso ao Esporte também é uma forma de diminuir a exposição dos nossos jovens aos riscos sociais”, comentou.

O vice-prefeito, Marquinhos Indaiá (PDT), disse que é importante criar na cidade oportunidades para a prática esportiva e reforçou os benefícios do judô. “Tenho acompanhado o trabalho deles e vejo como o judô melhora a concentração, a atenção e a disciplina. Além disso, a prática da arte marcial ajuda na postura e formação como um todo”.

Edinho do Kemel comentou que os atletas da Associação Pais Judô têm representado a cidade em diversas competições e sempre conquistam resultados positivos. “É um pessoal dedicado e muito esforçado. É um orgulho para Poá ter este grupo e espero que o trabalho deles continue avançando e se desenvolvendo”.