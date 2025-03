Prefeito de Salesópolis é eleito e Condemat+ permanece à frente do Comitê da Bacia do Alto Tietê

O prefeito de Salesópolis, Rodolfo Marcondes, foi eleito presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (CBH-AT) nesta sexta-feira (28/3) e mantém o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) à frente de um dos mais importantes colegiados na gestão dos recursos hídricos do Estado.

Logo após a eleição, Marcondes foi empossado no cargo de presidente para o biênio 2025-2027, junto à vice-presidente reeleita Melissa Graciosa, da Universidade Federal do ABC (UFABC), representante da sociedade civil, e Anderson Esteves, da SP Águas, que permanece como secretário-executivo, por parte do governo do Estado.

O prefeito afirmou que irá trabalhar para garantir a sustentabilidade na gestão dos recursos hídricos em toda a Bacia do Alto Tietê, composta por 36 cidades, sendo 10 delas do Condemat+.

“Entendo que o Comitê é onde a gente consegue regionalizar esse trabalho que quero e vou fazer pela minha cidade. Reitero o compromisso do poder público de representar também a sociedade civil e fico feliz que isso seja construído de forma participativa independente de ser Estado, prefeitura e sociedade civil porque entendo que o objetivo aqui é único e claro: uso dos recursos hídricos de forma sustentável”, destacou Marcondes.

Um dos objetivos do CBH-AT é promover o gerenciamento descentralizado, participativo e integrado dos recursos hídricos. O financiamento de projetos estratégicos pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) é um dos instrumentos para isso.

A eleição do prefeito Marcondes confirma a posição estratégica do Condemat+ no debate ambiental. Além da presidência, a articulação dos municípios foi fundamental para que a região também tenha representantes de Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis e Suzano nas seis Câmaras Técnicas do Comitê: Educação Ambiental, Planejamento, Investimentos, Monitoramento Hidrológico, Águas Subterrâneas e Mananciais (veja abaixo).

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, participou do processo eleitoral. A cidade também irá compor o Conselho de Saneamento do Comitê e também garantiu vaga no Conselho Deliberativo da Fundação Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (Fabhat) juntamente com Guarulhos e Mairiporã. Biritiba Mirim tem cadeira junto ao Conselho Fiscal.

“Enquanto prefeitura, temos os problemas gritando para nós no dia-dia. É de suma importância essa parceria para que possamos chegar ao mesmo objetivo. Trazer os planos, projetos e recursos financeiros para a realidade e, assim, melhorar a qualidade de vida da população”, ponderou Priscila.

Até dezembro passado, a presidência do CBH-AT era ocupada pelo ex-prefeito de Salesópolis, Vanderlon Gomes. A cidade tem uma participação de destaque na discussão dos recursos hídricos, pois é berço do Rio Tietê e tem a maior parte do seu território em área de proteção de manancial.

Sobre o CBH-AT

Em sua composição existem 54 representantes eleitos de forma tripartite pelos segmentos: Estado, Município e Sociedade Civil. O Comitê é vinculado ao Estado, tem caráter consultivo e deliberativo, de nível regional e estratégico e compõe o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SIGRH). Possui ainda 6 Câmaras Técnicas que atuam em temas específicos.