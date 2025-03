Prefeito de Salesópolis é eleito e Condemat+ permanece à frente do Comitê da Bacia do Alto Tietê

O prefeito de Salesópolis, Rodolfo Marcondes, foi eleito presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (CBH-AT) nesta sexta-feira (28/3) e mantém o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) à frente de um dos mais importantes colegiados na gestão dos recursos hídricos do Estado.

Logo após a eleição, Marcondes foi empossado no cargo de presidente para o biênio 2025-2027, junto à vice-presidente reeleita Melissa Graciosa, da Universidade Federal do ABC (UFABC), representante da sociedade civil, e Anderson Esteves, da SP Águas, que permanece como secretário-executivo, por parte do governo do Estado.

O prefeito afirmou que irá trabalhar para garantir a sustentabilidade na gestão dos recursos hídricos em toda a Bacia do Alto Tietê, composta por 36 cidades, sendo 10 delas do Condemat+.

“Entendo que o Comitê é onde a gente consegue regionalizar esse trabalho que quero e vou fazer pela minha cidade. Reitero o compromisso do poder público de representar também a sociedade civil e fico feliz que isso seja construído de forma participativa independente de ser Estado, prefeitura e sociedade civil porque entendo que o objetivo aqui é único e claro: uso dos recursos hídricos de forma sustentável”, destacou Marcondes.

Um dos objetivos do CBH-AT é promover o gerenciamento descentralizado, participativo e integrado dos recursos hídricos. O financiamento de projetos estratégicos pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) é um dos instrumentos para isso.

A eleição do prefeito Marcondes confirma a posição estratégica do Condemat+ no debate ambiental. Além da presidência, a articulação dos municípios foi fundamental para que a região também tenha representantes de Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis e Suzano nas seis Câmaras Técnicas do Comitê: Educação Ambiental, Planejamento, Investimentos, Monitoramento Hidrológico, Águas Subterrâneas e Mananciais (veja abaixo).

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, participou do processo eleitoral. A cidade também irá compor o Conselho de Saneamento do Comitê e também garantiu vaga no Conselho Deliberativo da Fundação Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (Fabhat) juntamente com Guarulhos e Mairiporã. Biritiba Mirim tem cadeira junto ao Conselho Fiscal.

“Enquanto prefeitura, temos os problemas gritando para nós no dia-dia. É de suma importância essa parceria para que possamos chegar ao mesmo objetivo. Trazer os planos, projetos e recursos financeiros para a realidade e, assim, melhorar a qualidade de vida da população”, ponderou Priscila.

Até dezembro passado, a presidência do CBH-AT era ocupada pelo ex-prefeito de Salesópolis, Vanderlon Gomes. A cidade tem uma participação de destaque na discussão dos recursos hídricos, pois é berço do Rio Tietê e tem a maior parte do seu território em área de proteção de manancial.

Sobre o CBH-AT

Em sua composição existem 54 representantes eleitos de forma tripartite pelos segmentos: Estado, Município e Sociedade Civil. O Comitê é vinculado ao Estado, tem caráter consultivo e deliberativo, de nível regional e estratégico e compõe o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SIGRH). Possui ainda 6 Câmaras Técnicas que atuam em temas específicos.

Confira a participação do Condemat+ na composição das Câmaras Técnicas do CBH-AT

Câmara Técnica de Educação Ambiental (CTEA)

Arujá

Ferraz de Vasconcelos

Itaquaquecetuba (suplente)

Mairiporã (suplente)

Suzano (suplente)

Câmara Técnica de Gestão de Investimentos (CTGI)

Arujá

Itaquá

Guarulhos

Mogi das Cruzes

Suzano

Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico (CTMH)

Mogi das Cruzes

Poá

Câmara Técnica de Planejamento e Gestão (CTPG)

Ferraz de Vasconcelos

Poá

Câmara Técnica de Águas Subterrâneas (CTAS)

Ferraz de Vasconcelos

Itaquaquecetuba (suplente)

Mairiporã

Poá

Câmara Técnica dos Mananciais (CTMA)

Biritiba Mirim (suplente)

Mairiporã

Mogi das Cruzes (suplente)

Salesópolis (suplente)

Suzano