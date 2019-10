Prefeito Gian Lopes se reúne com deputada Márcia Lia e Conselho de Saúde

O prefeito de Poá, Gian Lopes, recebeu na manhã desta quinta-feira (31/10), no Gabinete, a deputada estadual Márcia Lia e os representantes do Conselho Municipal de Saúde. Durante reunião, o chefe do Poder Executivo solicitou à parlamentar recursos para as áreas da Saúde e de Bem-Estar Animal. A deputada se colocou à disposição do município e disse que vai buscar meios para auxiliar a administração municipal. O chefe de Gabinete, Rogério Tarento, os secretários de Governo, Fernando Miranda e da Saúde, Flávia Verdugo, a vice-presidente do Conselho de Saúde, Janete Aparecida da Silva, entre outras pessoas, também participaram da atividade.



“Foi um encontro importante, onde apresentamos nossas demandas à deputada Márcia Lia e ela se solidarizou com Poá e prometeu ajudar, principalmente na questão do Bem-Estar Animal. Estamos trabalhando para oferecer na cidade as melhores políticas públicas inerentes à proteção e defesa dos animais”, comentou o prefeito Gian Lopes.



De acordo com Márcia Lia, ela é uma grande apoiadora da causa animal e após o contato do Conselho Municipal de Saúde, fez questão de participar da reunião com o prefeito Gian Lopes, para auxiliar o município no que for possível. “Todas as cidades sofrem com a questão dos animais e Poá vem buscando mudar essa situação, e fazer intercâmbio de informações para criar uma rede de políticas públicas quanto ao assunto é importante. Contem comigo”.



A Secretaria de Saúde e a Secretaria de Governo, Comunicação, Meio Ambiente e Recursos Naturais, estão trabalhando em conjunto para executar um Programa de Educação Ambiental, na parte que concerne à proteção de animais e seus habitats; desenvolver programas de proteção e defesa dos animais; colaborar nos planos e programas de controle das diversas zoonoses; propor a realização de campanhas; entre outras ações.



“Estamos empenhados nisso, toda a ajuda que recebermos neste momento será muito bem-vinda”, disse o secretário de Governo, Fernando Miranda. “Estamos buscando recursos e auxílio para garantir a oferta do melhor atendimento possível à nossa população. A ajuda da deputada Márcia Lia será muito importante neste momento”, completou a secretária da Saúde, Flávia Verdugo.