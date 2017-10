Prefeito Gian Lopes vai cobrar ajuda para o Hospital Guido Guida

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), e o deputado estadual, André do Prado (PR), afirmaram ontem que continuarão cobrando do governo do Estado uma ajuda financeira para manutenção dos atendimentos do Hospital Municipal Guido Guida. Na sexta-feira (27), eles estiveram no Hospital Regional Doutor Osíris Florindo Coelho, em Ferraz de Vasconcelos.

"Estivemos no Hospital Regional e fomos recebidos pelo diretor da unidade, Dr. Vanderlei de Almeida Rosa. Foi uma reunião importante, que contou ainda com a participação do vice-prefeito e secretário da Saúde de Poá, Marquinhos Indaiá, do ex-prefeito Izidro Neto e dos vereadores de Ferraz Eliel de Souza, Dernerval Jardim e Pedro Paulo de Oliveira. Então o objetivo é criar uma força-tarefa e uma mobilização para que o Regional receba os investimentos necessários e possa atender as demandas de Poá e Ferraz", explicou Gian.

Segundo André do Prado, a presença das autoridades de Poá e de Ferraz na reunião teve como objetivo iniciar um trabalho em conjunto entre as cidades, uma vez que ferrazenses usam o Hospital Guido Guida e os poaenses usam o Regional. "Fomos recebidos pelo diretor técnico, Dr. Vanderlei de Almeida Rosa, que relatou sobre o atendimento e as prioridades que precisam ser executadas como a reforma da ala da psiquiatria, a contratação de médicos para a pediatria, novos funcionários de enfermagem e técnicos, entre outros".

André do Prado ainda acrescentou que recentemente, na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, questionou o secretário de Estado de Saúde, David Uip, a respeito da obra na psiquiatria do Regional. "Ele informou que no início de 2018 fará a licitação e, posteriormente, a obra no local. Sobre a situação da pediatria, é fundamental uma solução, uma vez que o Hospital Guido Guida de Poá, que absorvia este atendimento, deixou de prestar este serviço devido a crise financeira na cidade".