Prefeito Marcus Melo busca intercâmbio cultural e econômico com empresários chineses

O prefeito Marcus Melo (PSDB) esteve reunido nesta quarta-feira (13), em São Paulo, com representantes da Associação Geral de Shangai, do governo da República Popular da China, empresários chineses e técnicos do Governo do Estado de São Paulo. O chefe do Executivo mogiano realizou uma apresentação sobre Mogi das Cruzes com o objetivo de estabelecer um intercâmbio econômico e cultural entre as cidades.

"Shangai é a maior cidade da China e uma das maiores metrópoles do mundo, com mais de 24 milhões de habitantes. A comitiva de Shangai está fazendo uma viagem pela América Latina, conhecendo locais prósperos com potencial para receber investimentos. Coloquei que Mogi das Cruzes está de portas abertas para construir alianças com Shangai", disse o prefeito.

Marcos Zhen, presidente da Associação de Shangai destacou que os empresários chineses vieram ao Brasil buscar oportunidades de integração e investimentos. "Por isso, nossa comitiva também é formada por grandes empresários de Shangai. O Brasil é uma terra frutífera, cheia de oportunidades", destacou.

O objetivo, segundo ele, é conhecer melhor o Brasil para, futuramente, trabalhar uma aliança econômica e cultural entre os dois países. Zhen também comentou sobre Mogi das Cruzes, logo após assistir ao vídeo institucional sobre o município. "Cidade muito bonita e próspera".

Divulgação da cidade

A reunião faz parte de um trabalho de divulgação realizado pelo prefeito mogiano com o objetivo de divulgar a cidade e buscar investimentos para Mogi. Entre os dias 13 e 20 de agosto, Melo esteve nos Estados Unidos, onde participou de uma série de reuniões e seminários nas cidades de Dallas e Washington, sempre com o objetivo de estreitar relações com os norte-americanos.

Da mesma forma, nas reuniões ocorridas nos Estados Unidos foi apresentado um rico material de divulgação sobre Mogi das Cruzes, com um vídeo institucional, folder e apresentação em Power Point, todos produzidos em inglês e com informações detalhadas sobre a cidade.

O material mostrou pontos positivos da cidade, como a localização estratégica, importância econômica, presença de mão-de-obra qualificada, capacidade de endividamento, projetos aptos a formalização de parcerias público-privados, áreas para instalação de indústrias, em especiais o Distrito Industrial do Taboão, novos projetos, como o Polo Digital, entre outros dados essenciais.

Paralelamente, o prefeito mogiano tem realizado visitas semanais a empresas da cidade. Nos encontros, Melo tem procurado conhecer a situação de cada empresa, suas dificuldades e necessidades, colocando a Prefeitura à disposição para agilizar processos e solucionar demandas, sempre com o objetivo de aquecer a economia mogiana.