Prefeito Marcus Melo entrega novo Cempre em Jundiapeba para 840 alunos

O prefeito Marcus Melo entregou, na manhã deste sábado (15/02), o Cempre Prof. Sérgio Moretti, complexo educacional com capacidade para atender 840 alunos em período integral. A solenidade reuniu grande público e autoridades. O atendimento em período integral começará na próxima segunda-feira (17/02), com a formação básica em um período e oficinas no contraturno. Em Mogi das Cruzes, dos mais de 47 mil alunos da rede municipal cerca de 23,7 mil alunos são atendidos em período integral.

“Mogi das Cruzes tem uma educação diferenciada, que só avança e cresce. Temos as creches, com a parceria competente de nossas entidades e um ensino fundamental, que se destaca. Jundiapeba é o distrito mais populoso de nossa cidade e tem recebido muitos investimentos. Estamos inaugurando o Cempre para 840 alunos, entregamos duas creches e outras quatro estão em obras que atenderão mais 1,2 mil alunos”, disse o prefeito Marcus Melo, acompanhado pela presidente do Fundo Social, Karin Melo.

O prefeito destacou ainda os investimentos que Jundiapeba está recebendo em outras áreas. “Está sendo construída em Jundiapeba a maior estação elevatória de esgoto da cidade. São quase R$ 10 milhões de investimento, com recursos do Governo Federal. Temos ainda a UPA e o Prato Pop, o restaurante popular que também está em obras. Com exceção da estação de esgoto, o restante dos investimentos, inclusive nas creches, estão sendo feitos com recursos municipais”, disse.

Os pais aprovaram a nova unidade escolar. “É um escola grande, que tem tudo para ser uma escola boa e que vai fazer diferença no futuro das crianças. A expectativa é boa”, disse Cintia Ortega, mãe de João Alberto Ortega, aluno do 1º ano do ensino fundamental. A unidade possui 12 salas de aula, salas de apoio, auditório e ginásio poliesportivo, além de área administrativa, sala dos professores, cozinha e refeitório. Marcus Melo entregou kits de material escolar durante a solenidade.

A secretária de Educação, Juliana Guedes destacou a importância do período integral na formação das crianças. “No período integral nossos alunos passam nove diárias para que possam ter uma formação integrada, integradora e integral com acesso às linguagens artísticas, esportes e a oportunidade de conhecer diferentes espaços na cidade. O Cempre é um tipo de equipamento que não vemos em outras cidades”, disse.

Esta é a sétima unidade do Cempre na cidade e a terceira no Distrito. O investimento foi de R$ 9.214.881,36. “Mogi das Cruzes coloca em prática o que nós discursamos e nos comprometemos. Temos um compromisso com a nossa educação, desde a educação infantil com nossas entidades parceiras tão competentes até o ensino fundamental”, destacou o vice-prefeito Juliano Abe.

O evento contou com a participação da Banda Escolar da Escola Municipal Prof. Mario Portes, de Jundiapeba, que animou o público com suas apresentações. O grupo faz parte do projeto Pequenos Músicos... Primeiros Acordes na Escola da Secretaria de Educação. A benção foi feita pelo padre Carmini e o pastor João Monteiro fizeram a benção do prédio.

Patrono

O filho do patrono, Sérgio Benedito Moretti representou a família. “Meu pai teve grande dedicação, amor e comprometimento com as reais causas para o desenvolvimento da cidade. Esta escola tem o objetivo de que o aluno seja um cidadão integral, desejo que os jovens que aqui estudam e se formarão possam levar esses valores em que ele sempre acreditou”, disse. Participaram da solenidade as filhas do patrono Sônia Aparecida Moretti Stock e Rosane Aparecida Moretti dos Santos e nora Alex Sandra Grossi Moretti, netos e bisnetos.

O professor Sérgio Moretti, nascido na cidade de Limeira em 4 de fevereiro de 1929, passou a morar em Mogi das Cruzes em 1935. Se destacou pelo trabalho em prol da educação e cultura da cidade. Foi vereador, funcionário público federal, poeta, escritor e professor das disciplinas de Filosofia, História e Geografia. O autor da propositura foi vereador José Antonio Cuco Pereira, que falou em nome da Câmara Municipal. “Estou emocionado com este evento, assim como a família. Sérgio Moretti se dedicou muito pelo progresso e desenvolvimento de Mogi das Cruzes”, disse.

Estiveram presentes secretários municipais e os vereadores Pedro Komura, Emerson Rong, Protássio Nogueira, José Francimário Vieira, Mauro Araujo e Antonio Lino.