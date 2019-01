Prefeito Marcus Melo participa de Fórum Global de Governos Locais, na Espanha

O prefeito Marcus Melo será um dos palestrantes do 2º Fórum Global de Governos Locais, que acontecerá na próxima semana em Sevilha, na Espanha. O prefeito mogiano participará da mesa Safe City, que acontecerá na quinta-feira (24) e discutirá as inovações adotadas pelas cidades na área de segurança.

O convite para participação no evento foi encaminhado pelo prefeito de Sevilha, Juan Espadas Cejas. O Foro Global reúne representantes de países de todas as regiões do mundo e acontece entre os dias 24 e 26 de janeiro. Esta edição terá a participação de prefeitos de cidades como Paris, Lisboa, São Francisco, Málaga, Newcastle, Montreal, Cidade do México, Buenos Aires, La Paz, entre outras.

Nestes três dias, serão discutidos os grandes desafios globais para os municípios, com destaque para a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que inclui 17 objetivos e 169 metas que reúnem os âmbitos econômico, social e ambiental.

“A participação de Mogi das Cruzes no Fórum Global de Governos Locais é importante para a troca de experiências com municípios de todo o mundo, com boas práticas que podem servir de modelo para a melhoria da qualidade de vida de nossa população. A área da segurança é um setor em que a Prefeitura vem investindo, com estrutura, equipamentos e novas tecnologias”, destacou Marcus Melo.

A mesa de debates sobre segurança também terá a participação do prefeito de Orizaba, no México, Igor Fidel Rojí López, do prefeito de Xiamen, na China, Jian Kin, do diretor de Segurança e Emergências de Sevilha, Rafael Pérez, do CEO de Wellness Telecom, David García, e do Presidente de MB3-Gestión, Francisco Morcilllo.

Na primeira edição do fórum, em 2017, participaram do evento 150 delegações de 26 países.

A participação no 2º Fórum Global de Governos Locais também reforça a integração do município com os países da Comunidade Europeia. Em novembro, Mogi das Cruzes recebeu a visita de representantes de 10 países europeus para uma visita oficial à cidade. Um dos participantes foi o cônsul-geral da Espanha, Ángel Tuesta.

“Estamos sempre buscando novas parcerias, ações conjuntas e oportunidades de investimentos que possam contribuir para o dia a dia da cidade e para a qualidade de vida dos mogianos. Este trabalho passa pelo intercâmbio com cidades e governos de outros países”, disse Marcus Melo, que nesta sexta-feira (18), se reuniu, em São Paulo, com a cônsul-geral da Lituânia, Laura Tupe.