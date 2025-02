Prefeito Saulo Souza conquista Corpo de Bombeiros para Poá

A cidade de Poá contará com um quartel do Corpo de Bombeiros. A instalação do posto foi solicitada pelo prefeito Saulo Souza e garantida pelo secretário de Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite, durante reunião realizada na última segunda-feira (17/02), na capital. Em agenda intermediada pelo presidente estadual do Partido Progressistas e deputado federal Maurício Neves, foi confirmado também o retorno do atendimento 24 horas da Delegacia de Flagrantes, a implantação de um sistema de monitoramento com reconhecimento facial e o envio de policiais civis e militares para reforçar a segurança no município.

O encontro foi realizado na Secretaria de Segurança Pública do Estado e contou com a presença do vice-prefeito e secretário de Segurança de Poá, Delegado Eliardo, do comandante da Guarda Civil Municipal (GCM) de Poá, José Ferreira, do comandante interino do 32° Batalhão da Polícia Militar, Major Marcelo, do comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar de Poá, Capitão Caio Gonçalves, e do presidente do Conselho de Segurança de Poá (Conseg), Claudio Machado.

De acordo com o prefeito, o município já possui o terreno para a implantação do quartel do Corpo de Bombeiros. A área será avaliada pela pasta estadual, que fará a elaboração do projeto executivo para construção do posto. O Governo do Estado estará encarregado da parte de infraestrutura, quadro de efetivos e equipamentos. “Essa é uma necessidade antiga da nossa população e uma proposta que apresentamos no nosso plano de governo. Toda nossa gratidão ao deputado Maurício Neves e ao secretário Derrite por essa importante conquista para Poá. O Corpo de Bombeiros é uma instituição fundamental para a segurança dos poaenses”, enfatizou.

Saulo Souza disse ainda que a reunião garantiu outras melhorias e serviços para o município, entre eles o aumento do efetivo com a vinda, futuramente, de policiais militares, investigadores e delegados para a cidade, e o retorno da Central de Flagrantes 24 horas na Delegacia de Poá. “Hoje, o registro das ocorrências é feito apenas no horário comercial. Com o serviço voltando a ser o dia todo, inclusive finais de semana e feriados, 24 horas, vamos agilizar o atendimento da população e facilitar o trabalho da Polícia Militar e da GCM, que terão mais tempo para atuar nas ruas. No momento, a Secretaria de Segurança Pública do Estado está fazendo o planejamento necessário para garantir esse serviço integral ”, finalizou.



Choque de gestão

Saulo Souza apresentou em seu plano de governo o “Poá Protegida”, um conjunto de ações que prevê um choque de gestão na área da Segurança Pública. Entre elas, além da volta da Delegacia de Flagrantes, estão a criação “Resplandece Poá”, que implantará 100% de lâmpadas de LED na cidade; o estabelecimento de um plano de proteção ao comércio; a criação de um cinturão de segurança com a implantação de sistema de videomonitoramento, inclusive nos bairros e divisas; a reestruturação e ampliação da GCM; a instalação de ‘‘Totens de Vigilância’’ com câmeras e botão de acionamento para o CSI (Centro de Segurança Integrada) em portas de escolas e em pontos estratégicos da cidade; a retomada da Atividade Delegada; e a articulação junto ao Governo do Estado para implantação da Delegacia da Mulher.