Prefeito Vanderlon Gomes é eleito presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê

O prefeito de Salesópolis, Vanderlon Gomes, que integra o Conselho de Prefeitos do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), foi eleito nesta quinta-feira (30) presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (CBHAT).

Este é um órgão que atua diretamente na gestão dos recursos hídricos em uma área compreendida por 40 municípios da Grande São Paulo, incluindo as cidades consorciadas de Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis e Suzano.

A vice-presidência do CBHAT ficou com a sociedade civil e será representada por Melissa Graciosa, da Universidade Federal do ABC. Já a secretaria do comitê ficou com o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE). Todas as cidades do Condemat também garantiram cadeira de titular na composição do Comitê 2023/2025.

Vanderlon, que exercia o mandato de coordenador do Subcomitê Alto Tietê Cabeceiras, foi eleito de forma unânime e terá, pelos próximos dois anos, os desafios de avançar com a construção do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Bacia do Alto Tietê, além de estudos que visam à compensação financeira aos municípios com restrições ambientais.

“Nossa região possui uma das maiores reservas de água do Estado e estar à frente da presidência do comitê é uma grande oportunidade para avançarmos em diversas frentes com resultados para a região em investimentos e programas para a preservação dos nossos recursos hídricos”, ressaltou Vanderlon, ao citar entre as prioridades da sua gestão a melhoria no acesso dos municípios às verbas do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) e o avanço nos debates relacionados com as mudanças climáticas.

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê é formado por 54 representantes, em uma composição tripartite: Estado, Município e Sociedade Civil. O órgão, vinculado ao Estado, tem caráter consultivo e deliberativo, de nível regional e estratégico, que compõe o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SIGRH).

Fazem parte da área de abrangência do comitê os reservatórios de Paraitinga, Ribeirão do Campo, Ponte Nova, Biritiba-Mirim, Jundiaí, Taiaçupeba, Bilings, Guarapiranga, Pirapora, as represas do Sistema Cantareira e Pedro Beicht.

Membros da Câmara Técnica de Gestão Ambiental do Condemat participaram da eleição e demonstraram apoio em bloco ao prefeito Vanderlon. “Nossa região ganha muito com um representante na presidência do comitê, que também estará como titular no Conselho de Recursos Hídricos e sendo ele o prefeito Vanderlon, de um município emblemático por abrigar a Nascente do Tietê, que já vem da experiência como coordenador do Subcomitê, realmente é o melhor cenário político para avançarmos ainda mais nos projetos que favorecem a região”, destacou a coordenadora adjunta da Câmara Técnica, Solange Wuo, que acompanhou a eleição.