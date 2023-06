Prefeitos acompanham 95 obras em andamento avaliadas em R$ 839 mi

O DS obteve respostas de Arujá, Ferraz, Guararema, Itaquá, Mogi, Poá e Suzano.

As prefeituras de Biritiba, Santa Isabel e Salesópolis não responderam até o fechamento desta reportagem.

Vale ressaltar que a Prefeitura de Guararema não informou os valores das obras em andamento na cidade. Sendo assim, o valor total das obras em construção na região deve ser maior.

Tipos de obras

A maioria das obras são municipais, ou seja, de iniciativa das prefeituras.

Outras três de origem estadual ou federal, como o Hospital Federal e o Poupatempo em Suzano, e a Praça Cidadania em Itaquá.

As obras em geral são de construção de Unidades Básicas de Saúde (UBSs), de escolas e creches municipais, recapeamento de ruas, e reformas em geral.

Em Mogi também há dez obras em andamento no setor de esgotamento e saneamento básico.

Mogi lidera na região como a cidade com maior investimento em obras. A Prefeitura investe, para a realização de 19 obras na cidade, R$ 503.885.864,75.

Entre as principais obras na cidade estão dez referentes as obras do Semae, que envolvem modernização do sistema de esgotamento e tratamento de água.

A cidade também conta com obras de modernização de escola, novas UBSs e viários.

Dentre as 19 obras citadas, a principal é o Programa Nova Mogi, anunciado no ano passado, e que vai recapear 150 vias da cidade. O investimento é de R$ 205,9 milhões.

Esta é a obra com maior investimento na região.

A segunda obra com maior aporte financeiro, tanto na cidade quanto na região, é a do corredor viário Nordeste na cidade, que terá investimento de R$ 98,2 milhões.

Outra obra de grande investimento no município é a Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Municipal. O investimento é de R$ 32,6 milhões.

Suzano tem 20 obras em andamento avaliadas em R$ 123 mi

A cidade de Suzano lidera na região com o maior número de obras em andamento. São no total 20, segundo apuração do DS com a Prefeitura municipal. (Veja tabela abaixo) A cidade aparece em segundo com maior investimento para realização dos projetos: R$ 123.149.400,59. Das obras em andamento na cidade, a do Hospital Federal é a de maior custo na cidade. O investimento é de R$ 64.229.409,29, com previsão de entrega para 2024. Outra obra de grande investimento na cidade é o prolongamento da Avenida Roberto Simonsen, que também tem previsão de entrega para o ano que vem. O investimento é de R$ 15.629.993,17. Outras obras Outras obras em andamento na cidade e que merecem destaque é o novo terminal de ônibus em Palmeiras, que terá custo total de R$ 6.377.089,38, e será entregue no próximo ano. A Pirâmide do Sesc também foi citada, e terá investimento de R$ 1.560.862,43, com previsão de entrega ainda neste ano. E também a nova alça do viaduto Leon Feffer, que tem previsão de ser entregue em 2024, com investimento de R$ 5.242.903,91. As demais obras na cidade, que podem ser analisadas na tabela na página 7, são de construção ou reforma de UBS, como a do Parque do Colégio, Jardim Vitória, e Jardim Natal, ou a Clínica da Família. A Prefeitura também segue com recapeamento de ruas, como da Sete de Setembro, Pedro Shigueno, Jorge Bei Maluf, Luiz Bianconi, Cidade Diadema, Waldemar Bertolino. A Prefeitura também citou as obras do Poupatempo e dos poços da Sabesp na Rua Major Pinheiro Fróes, mas o investimento não foi citado pro ser projeto estadual.

O Alto Tietê tem, pelo menos, 95 obras em andamento, avaliadas em R$ 839.025.230,82. O levantamento foi realizado pelo DS em consulta com as dez prefeituras da região. (Veja tabela abaixo)