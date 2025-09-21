Prefeitos calculam 55 obras em andamento no Alto Tietê

O Alto Tietê possui, pelo menos, 55 obras em andamento que beneficiarão a população em áreas como infraestrutura, saúde, educação, assistência social, esporte e lazer. Os dados são das cidades de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Arujá e Guararema.

O município suzanense se destaca no número de obras, são 18 intervenções nas áreas de mobilidade, infraestrutura, saúde, educação, lazer e segurança. Segundo a Prefeitura de Suzano, as ações são fundamentais para garantir melhorias à população e impulsionar o desenvolvimento da cidade.

Para este ano, a administração explica que a previsão é entregar o Terminal de Ônibus de Palmeiras Jorge Ueno; a Unidade Básica de Saúde (UBS) Parque do Colégio, que está com 97,5% de conclusão e aguarda data de inauguração; a Fatec de Suzano; as obras de drenagem no Jardim Belém; a Creche do Jardim Europa; a Praça do Miguel Badra; o Corregedor Ecológico; a nova sede da Guarda Civil Municipal (GCM), que está 90% concluído; e o Ecoponto do Miguel Badra.

Já para 2026, a previsão é entregar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Palmeiras no segundo semestre; a conclusão dos trabalhos estruturais do Hospital Federal; o novo prédio da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos no primeiro semestre; a nova sede do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) AD Vita; e o Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência, para o segundo semestre de 2026.

Além disso, o prolongamento da avenida Senador Roberto Simonsen aguarda o envio de recursos para a finalização da obra; a duplicação da avenida Jorge Bei Maluf e as obras da rua Guilherme Garijo aguardam recursos do Governo Federal; por fim, o Centro de Bem-Estar Animal está passando por licitação para execução da obra na parte externa do equipamento.

Mogi das Cruzes

A Prefeitura de Mogi informa que a cidade possui diversas obras em andamento, sendo que as principais integram o Novo Sistema Viário. As equipes já iniciaram a duplicação da avenida Pedro Romero, no trecho entre a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Rodeio e o novo dispositivo viário da avenida Francisco Rodrigues Filho, em Cezar de Souza.

A quarta pista da avenida Pedro Romero terá um total de 2 quilômetros de extensão, além de iluminação, passeio, ciclovia e canteiro central.

A administração municipal explica que a intervenção também se interligará com o Corredor Nordeste, que já superou 50% do cronograma de obras e é a continuação da Via Perimetral, ligando a avenida Francisco Rodrigues Filho à rodovia Mogi-Salesópolis. A duplicação da Pedro Romero e o Corredor Nordeste devem ser finalizados até o final de 2026.

Além disso, o Novo Sistema Viário apresentado pela prefeitura no dia 31 de julho prevê a construção da Via Parque 1, uma nova ligação entre a avenida Francisco Rodrigues Filho, a rotatória da avenida Waldemar Costa Filho e a avenida Antônio de Almeida.

Ainda, em março deste ano, a Linha 11-Coral, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), foi concedida à iniciativa privada. A concessão prevê a reforma das estações Jundiapeba, Braz Cubas, Centro e Estudantes, incluindo a implantação de viadutos e a construção da estação de Cezar de Souza, com o consequente fechamento da passagem em nível da avenida Manoel Bezerra de Lima Filho.

A quarta grande transformação é a construção da nova Ponte Estaiada, que vai ligar diretamente a Avenida Manoel Bezerra Lima Filho à Avenida Yoshiteru Onishi, passando sobre a linha férrea e a Avenida Francisco Rodrigues Filho.

Itaquá

Já em Itaquá, a Prefeitura informa que há oito obras em andamento, que contemplam desde infraestrutura viária até equipamentos públicos de saúde, esporte e lazer.

Entre as obras em execução estão as intervenções de infraestrutura no Jardim Canaã e Vila Miranda, uma quadra na Vila Japão, um pump track, uma praça esportiva no Scaffid, campos de futebol do Jardim Odete e Jardim Patrícia e o recapeamento da estrada do Corredor.

A administração municipal explica que outros projetos estão em fase de licitação, como o recapeamento no Monte Belo, a avenida Rochedo de Minas, a implantação da cooperativa de reciclagem no Jardim Maria Elisa e a UBS Jardim Zélia.

Há ainda obras em etapa preparatória, como na Chácara Dona Escolástica, que o edital está em elaboração, e o sistema de drenagem da avenida Ítalo Adami (Córrego Goió), que será licitado. Obras no Piratininga e Jardim Lucinda I aguardam a finalização de intervenções da Sabesp para dar prosseguimento, enquanto no Jardim Lucinda II e Pinheirinho II dependem de trâmites de convênio.

Também há projetos aguardando liberação de recursos, como no bairro Quinta da Boa Vista, que depende de repasse do Ministério, e o Fiorelo, que está em análise documental.

Ferraz

No município de Ferraz, no momento, estão sendo executadas nove obras. Segundo a Secretaria de Obras da cidade, as intervenções beneficiam a comunidade em infraestrutura, esporte, lazer, obras e cultura, buscando o desenvolvimento da cidade.

Para este ano, devem ser entregues: a quadra Halim Abissamra, em setembro; a pavimentação da viela entre a rua Diácono Francisco Pedral e a avenida Luiz Antônio Paiva, também em setembro; a execução de drenagem e pavimentação no Jacarezinho, com prazo para outubro; fresagem e recapeamento das ruas Alfredo Regner, Borba Gato, Marcelo Garcia, Antônio Augusto Ferreira, Marinalva dos Santos e Sandelia Andena, também em outubro; o parque Nosso Recanto, em novembro; e o muro de contenção na rua Eveline, também em novembro.

Já para 2026, deve acontecer a entrega da Vila Olímpica em janeiro; o Centro de Convenções Raja Abissamra em abril; e intervenções de infraestrutura nas ruas da cidade até junho.

Arujá

Já em Arujá, a administração municipal informa que há três obras em andamento, sendo a construção do Centro de Referências de Assistência Social (Cras) do Mirante; a construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Emília; e a construção do Hospital Geral de Arujá. As datas de entrega ainda não estão definidas.

Guararema

Em Guararema são 14 obras em andamento para investimentos em áreas como mobilidade urbana, educação, esporte, lazer, cultura e assistência social.

Estão em andamento as escolas municipais Professora Consuelo Aparecida Tavares Neme, no Morro Branco e Professor João Raphael de Lara Netto, no Nogueira; a nova ponte sobre o rio Paraíba do Sul, no Morro Branco e Itaoca; o Centro de Eventos, Convenções e Exposições, no Morro Branco; o Parque do Lago, no bairro Ipiranga; a revitalização do Teatro Municipal José Luiz A. Souza, no Centro; revitalização CSE Fukushima; revitalização no Estádio Municipal Inácio Paulino da Silva, no Guanabara; o Hospital Municipal de Guararema, no Morro Branco; o Ginásios Poliesportivos no Nogueira e Paratei/Galeto; a quadra coberta no Instituto do Álcool, o parque no Guanabara; e um novo prédio para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) no Morro Branco.

A reportagem procurou as demais cidades da região, mas não obteve retorno até o fechamento da matéria.

