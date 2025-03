Prefeitos comemoram reeleição de André do Prado na Alesp

Prefeitos da cidade do Alto Tietê se manifestaram sobre a reeleição do deputado estadual André do Prado na presidência da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). O parlamentar do PL recebeu 88 votos, maioria absoluta da Casa, e seguirá no comando da Alesp no biênio 2025-2027. A votação ocorreu no último sábado, na sede da Alesp, em São Paulo.

André do Prado tem forte atuação no Alto Tietê e é um dos principais articuladores dos prefeitos da região junto ao governo de Tarcísio de Freitas (PL).

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), parabenizou o parlamentar pelas redes sociais. Na visão do prefeito, a atuação do parlamentar tem sido fundamental para o Alto Tietê e para o Estado. “Sua liderança tem sido fundamental para o desenvolvimento do Estado, e essa nova gestão permitirá que ele continue conduzindo a Alesp com seriedade e compromisso. Parabéns, meu amigo. Sua dedicação fortalece nossa região e todo o Estado de São Paulo”, escreveu o chefe do Executivo suzanense.

Zé (PL), prefeito de Guararema, terra natal do deputado, classificou a reeleição como um “acontecimento histórico na história da Alesp”. “Vem fazendo um grande trabalho na presidência da Alesp e merece dar continuidade às ações que estão sendo realizadas”, destacou.

Inho, prefeito de Biritiba Mirim, também se manifestou. Ele esteve na Alesp para acompanhar a votação. “É uma honra todo nosso grupo político caminhar contigo, André. Parabéns por este grande momento de sua história”.

Saulo Souza (PP), prefeito de Poá, ressaltou a trajetória de André do Prado na política, que fica ainda mais fortalecida com a nova gestão na Alesp. “Que sua gestão seja marcada ainda mais pelo diálogo, pela inovação e pelo avanço dos municípios paulistas, especialmente do Alto Tietê”, disse o prefeito.

Reeleição

No último sábado (15), André do Prado foi reconduzido ao cargo. O parlamentar teve amplo apoio da Casa: foram 88 votos favoráveis dentre 94 deputados que compõem a Alesp. A votação ocorreu no Palácio 9 de Julho, sede do Poder Legislativo estadual.

A deputada Paula da Bancada Feminista, da Federação PSOL-Rede, obteve quatro votos. Dois parlamentares licenciados não votaram. Ele seguirá no comando da Casa pelos próximos dois anos.

“Receber 88 votos de confiança dos meus colegas deputados para continuar liderando o maior Parlamento da América Latina é uma grande honra e um compromisso renovado com a transparência, o diálogo e o desenvolvimento do nosso Estado”, escreveu o deputado em suas redes sociais.