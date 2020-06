Prefeitos da região acionam o Estado sobre cancelamento de linhas intermunicipais

A direção do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) acionou o Governo do Estado sobre o cancelamento de linhas intermunicipais que interligavam a Região à Capital paulista e tem causado transtorno aos usuários. Pelo menos nove linhas partindo das cidades de Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos e Poá foram suspensas pela EMTU – Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos.

Através de ofício enviado ao secretário de Estado de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, o Condemat solicita informações das linhas intermunicipais que foram canceladas e, principalmente, as alternativas que foram implantadas para os usuários do transporte público.

“Muitos moradores das cidades do Alto Tietê trabalham em São Paulo e os usuários dos ônibus intermunicipais relatam dificuldades no transporte com o cancelamento das linhas. Alguns, que antes usavam apenas uma condução, agora precisam de duas ou até três para chegar ao destino, o que impacta em tempo e gastos”, disse o presidente do CONDEMAT, prefeito Adriano Leite.

No documento enviado ao Estado, o consórcio de prefeitos ressalta que dificuldades no transporte público podem agravar a pandemia e pede providências na oferta de serviços no Alto Tietê.