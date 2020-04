Prefeitos da região participam de reunião virtual com o governador

Prefeitos do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) participaram ontem de uma reunião virtual com o governador João Doria para apresentação do Plano São Paulo, que prevê a liberação da quarentena de forma gradual a partir de 11 de maio. Com índices de isolamento acima da média estadual, a expectativa é de que as cidades da Região tenham uma maior flexibilização dos serviços.

Na reunião, o governador e sua equipe detalharam os regramentos que vão nortear a reabertura gradual dos serviços, sendo os principais os indicadores do novo coronavírus e as taxas de isolamento.

“Vamos seguir rigorosamente a quarentena até o dia 10 de maio, até mesmo porque o nosso sistema inteligente tem indicado queda na taxa de isolamento em algumas cidades da região metropolitana. Temos que ficar alertas nesses casos, mas também parabenizar aquelas cidades em que a população tem respondido positivamente”, disse Doria.

No Alto Tietê, as sete cidades com mais de 70 mil habitantes são monitoradas e o índice de isolamento registrado na última terça-feira foi de 50% em média (os melhores indicadores são de Poá e Itaquaquecetuba – 54% e 52%). No Estado, a média foi de 48%. O número de infectados, por sua vez, é de 1.379, com 145 óbitos (10,5% do total de contaminados) e 671 pessoas recuperadas (48,6%). A Região conta com seis hospitais de campanha para suporte no atendimento aos pacientes.

“Existe uma preocupação geral com os impactos sociais e econômicos da quarentena e nossos prefeitos solicitaram ao governador o fortalecimento das ações para combater a crise. Como a maioria das cidades está conseguindo índices satisfatórios de isolamento, a expectativa é de que a Região tenha uma maior flexibilização das atividades, sem comprometimento dos indicadores do vírus”, ressaltou o presidente do Condemat, Adriano Leite, prefeito de Guararema.

Também participaram da videoconferência os prefeitos José Luiz Monteiro (Arujá), Walter Tajiri (Biritiba Mirim), José Carlos Fernandes Chacon (Ferraz de Vasconcelos), Guti Costa (Guarulhos), Marcus Melo (Mogi das Cruzes), Gian Lopes (Poá), Vanderlon Oliveira Gomes (Salesópolis), Fábia Porto (Santa Isabel) e Rodrigo Ashiuchi (Suzano).