Prefeitos da região se reúnem para definir novas medidas de prevenção ao coronavírus

Os prefeitos das cidades do Alto Tietê se reúnem, neste momento (9 horas - desta segunda-feira, dia 16), para definir novas ações de prevenção ao coronavírus.

No sábado, o presidente do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), Marcus Melo, convocou uma reunião com todos os administradores e secretários de Educação e de Saúde do Alto Tietê para definir também a conduta que será adotada em relação às aulas nas escolas municipais da região.



A reunião acontece, na Prefeitura de Mogi das Cruzes, e vai definir as medidas a serem implantadas nos municípios em todas as áreas, de acordo com as orientações do Comitê Gestor de Crise do Coronavírus no Estado de São Paulo.

Entre as medidas, uma das que devem ser anunciadas é de que todos os funcionários públicos com mais de 60 anos, excetuando os que trabalham nas áreas de segurança pública e saúde, deverão trabalhar de casa. Os municípios já anunciaram o cancelamento de todos os eventos da programação de aniversário, como, por exemplo, Suzano e Poá.

Em São Paulo, nesta segunda-feira (16), às 15h, o governador João Doria também fala com a imprensa, no Palácio dos Bandeirantes, para detalhar as novas medidas.