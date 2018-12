Prefeitos de 5 cidades terão orçamentos de R$ 4 bi para 2019

As cinco principais cidades do Alto Tietê somam um orçamento avaliado em cerca de R$ 4 bilhões para o próximo ano. Os investimentos nas áreas de Educação e Saúde são prioridades para as administrações municipais de Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá e Suzano. O maior valor estimado é o da cidade mogiana, que alcança mais de R$ 1,6 bilhões, sendo 40,7% do total de orçamento dos municípios considerados.

Em Mogi, a maior fatia do orçamento vai para a Educação, com R$ 381,4 milhões, seguido pelos investimentos na Saúde, com R$ 321,3 milhões. Os mogianos ainda vão priorizar a Previdência Social, com R$ 228,3 milhões para 2019. As secretarias voltadas ao Saneamento, Urbanismo, Administração, Comércio e Serviços, Agricultura e Indústria somam R$ 518,2 milhões. A Comissão de Finanças e Orçamentos da Câmara mogiana ainda emendou R$ 1,5 milhão à Assistência Social, oriundo do Plano de Contingência do Município. As secretarias de Esporte, Lazer e Agricultura também foram beneficiadas com recursos somados em R$ 350 mil, da Reserva de Contingência.

Suzano possui o segundo maior orçamento da região, com R$ 861,7 milhões para o próximo ano. Quase 30% do valor serão destinados à Educação, e outros 24,5% à Saúde. A pasta de Manutenção e Serviços Urbanos, bem como a de Segurança Cidadã, também serão priorizadas, com R$ 132 milhões e R$ 13 milhões, respectivamente. Já a despesa com o pessoal e encargos suzanenses está avaliada em R$ 331 milhões, sendo quase metade do orçamento total.

A administração de Itaquá terá o orçamento de R$ 839,1 milhões, com R$ 262,7 milhões à Educação; R$ 152 milhões para a Saúde; R$ 20,2 milhões para a Segurança Urbana e R$ 13,9 milhões à Promoção Social. Do total, a previsão é de que R$ 12,2 milhões ainda sejam destinados à pasta de Assuntos Jurídicos e R$ 58,6 milhões à secretaria de Finanças.

Também entram na conta de Itaquá os gastos com Serviços Urbanos, com o Gabinete do Prefeito e secretaria de Governo, Assuntos Institucionais, Desenvolvimento Econômico, Segurança Alimentar e Planejamento, além de Cultura, Esportes, Habitação, Meio Ambiente, Transportes, Instituto de Previdência, Câmara Municipal e Políticas para Mulheres, que somam R$ 180,2 milhões, ou 21,4% do valor orçado. Em Poá, a previsão da receita, conforme última divulgação na audiência pública da Lei Orçamentária Anual (LOA), realizada em setembro, é de R$ 391 milhões.

Já a receita de Ferraz será de R$ 327,6 milhões, sendo R$ 128,3 milhões à Educação. A Saúde receberá emendas parlamentares de mais de R$ 1,6 milhões, sendo verba destinada aos projetos de construção do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e edificação do Centro de Fisioterapia, na Vila Santa Margarida. E os investimentos em Esporte e Cultura chegam a R$ 695 mil.