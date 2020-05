Prefeitos do Alto Tietê antecipam para sexta-feira Feriado de Corpus Christi

Os prefeitos do Alto Tietê decidiram antecipar o feriado de Corpus Christi, comemorado dia 11 de junho, para esta sexta-feira, 22. A decisão foi tomada em consenso entre os dez gestores da região. A Prefeitura de Guarulhos não vai seguir a medida. Com isso, a região terá quatro dias sucessivos de atividades ainda mais reduzidas.

A definição de antecipar o feriado na região foi uma resposta ao pedido feito pelo governador João Doria (PSDB), na segunda-feira, 18. O governador recomendou aos prefeitos do Estado discutir a possibilidade de adiantar a data, em razão da atual situação provocada pelo coronavírus, além de ser uma medida para prevenir a proliferação do novo coronavírus. A ideia é que, com os feriados, o número de pessoas em casa aumente, tendo assim uma maior taxa de isolamento social.

Na coletiva, Doria anunciou antecipar para a próxima segunda-feira, 25, a comemoração do feriado da Revolução Constitucionalista, comemorada em 9 de julho.

As prefeituras da região deverão enviar nesta terça- feira o projeto sobre a antecipação às respectivas câmaras, para a análise, em regime de urgência, e aprovação dos vereadores.

O secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, agradeceu aos prefeitos do Condemat pela decisão conjunta de antecipar um feriado municipal (o pedido inicial do Estado era para dois feriados municipais) e ressaltou a importância da medida para conter o avanço do coronavírus no Estado, em especial, na Região Metropolitana.

Vinholi se comprometeu, mais uma vez, com apoio das Polícias para reforçar a fiscalização nas cidades de Biritiba Mirim, Guararema, Salesópolis e Santa Isabel, por conta do grande fluxo de turistas que buscam esses municípios por conta das represas e das chácaras.

Corpus Christi é um feriado religioso municipal, adotado em todo o País. Mesmo com a antecipação da data, a Igreja Católica deverá manter as celebrações no dia 11 de junho. O bispo diocesano, Pedro Stringhini, ressaltou que está de acordo com a decisão dos prefeitos, pois as celebrações religiosas acontecem independente de feriados.

“Os prefeitos estão antecipando o feriado civil e não a celebração religiosa”, ressaltou o bispo à presidência do Condemat.

“Vale notar que entre os 645 municípios que integram o Estado de São Paulo, Suzano figura, até o momento, em 19º lugar em relação ao número de casos (373) e na 13ª posição quanto a óbitos (38), razão pela qual não podemos deixar de empreender mais este esforço para combate-lo”, afirmou o prefeito Rodrigo Ashiuchi no documento enviado ao Legislativo.