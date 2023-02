Prefeitos e deputados lamentam desastres no litoral norte de SP

Prefeitos e deputados do Alto Tietê lamentaram, pelas redes sociais, os desastres que atingiram cidades do litoral de São Paulo após as fortes chuvas no fim de semana. Bertioga e São Sebastião registram ruas e casas alagadas, desabamentos e pessoas soterradas.

Entre os chefes do Executivo, Priscila Gambale se pronunciou já no domingo sobre a situação no litoral paulista.

Ela alerta para quem for viajar às praias do litoral norte ou mesmo Bertioga.

“O trânsito foi muito afetado e em algumas localidades a passagem está interrompida devido deslizamento de barreiras, encostas e algumas pistas que acabaram cedendo devido às fortes chuvas”, disse.

Priscila ainda disse que se solidariza com todas as famílias afetadas pelas chuvas.

“Ficamos na expectativa de breves soluções e nos solidarizamos com todas as famílias afetadas nesse momento tão delicado”, concluiu.

O prefeito de Itaquá, Delegado Eduardo Boigues, publicou vídeo de algumas regiões afetadas.

Ele também lamentou as enchentes e falou em “tragédia sem fim”.

“O momento agora é de solidariedade, de arregaçar as mangas, prestar apoio e socorro a quem precisa! Itaquá também tem sofrido com as fortes chuvas e a nossa Prefeitura está nas ruas ajudando, levando cestas básicas, remédios, limpeza e acolhimento. Momento de união ao próximo. Faça sua parte e ajude quem precisa!”, disse.

Entre os deputados da região, Bertaiolli afirmou pelas redes sociais que tem conversado com autoridades do Estado que estão trabalhando para “que o socorro chegue rápido e minimize os efeitos dessa calamidade”.

Ele ainda frisou que se colocou à disposição para reforçar as ações.

O deputado Rodrigo Gambale disse que “todos estão em oração pelas vítimas e pelos desabrigados nas cidades atingidas”.

“Nos solidarizamos com a situação a situação e estamos atentos junto com o Governo de São Paulo para atender as demandas dos municípios afetados”, disse.

Mais tarde ele postou vídeo da água levando objetos e falou em “cenário aterrorizante”.

Marcos Damásio também falou em solidariedade às vítimas e pediu “que se unam para prestar assistência às comunidades afetadas. Meus pensamentos estão com aqueles que perderam seus entes queridos, suas casas e seus meios de subsistência”.

André do Prado também falou em solidariedade e confirmou que está em contato com autoridades do estado para “mobilizar apoio à região”.