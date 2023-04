Prefeitos lamentam ataque à creche em SC e reforçam ações de segurança escolar

Os prefeitos das cidades do Alto Tietê se mostraram consternados e lamentaram a tragédia ocorrida em Blumenau-SC nesta quarta-feira (5). Um homem invadiu uma creche e matou quatro crianças, deixando outras cinco feridas (leia mais na página 10).

Pelas redes sociais, além de comentarem a tragédia e enviarem forças para o povo da cidade catarinense, alguns prefeitos ressaltaram os trabalhos que estão sendo realizados pela segurança nas escolas, haja vista que, mais uma vez, uma pessoa invadiu uma escola e matou gente inocente.

A cena se repete, assim como ocorreu há menos de duas semanas, na Vila Sônia, Zona Sul de São Paulo, quando um adolescente de 13 anos invadiu uma escola e esfaqueou uma professora e outras pessoas. A docente morreu.

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, foi até as redes sociais para lamentar a tragédia e falar sobre as ações realizadas em prol da segurança nas escolas municipais.

"É com grande pesar que vemos mais uma vez a cultura de ódio e intolerância fazendo vítimas dentro das unidades escolares. Recebi a triste notícia do atentado ao Centro de Educação Infantil Cantinho Bom Pastor, na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Sabemos o quanto o assunto nos fere e causa profunda tristeza, portanto, registro meus sentimentos a comunidade escolar, amigos e familiares das crianças. Nossa luta por mais segurança e tranquilidade nas escolas continua. Que Deus dê forças para todos", afirmou Ashiuchi, que, em seguida, listou uma série de ações que estão realizadas para evitar casos parecidos em escolas de Suzano, como implantação de câmeras de monitoramento, contratação de agentes de segurança, botão do pânico, entre outras.

O prefeito de Mogi, Caio Cunha, prestou solidariedade às famílias das vítimas e ressaltou a implantação de totens de segurança na cidade.

"Quatro histórias brutalmente interrompidas por um ato desolador de violência, provocado por um homem que entrou armado com uma machadinha, dentro do ambiente na qual deveriam estar seguras e protegidas. Em Mogi das Cruzes, estamos instalando em tecnologia com a instalação de 30 totens de segurança próximos à escolas e creches, que permitem ligação direta com a nossa GCM, além de ampliar o monitoramento e intensificar as rondas escolares. Ações de cuidado e proteção, para evitar que cenas assim se repitam. Por isso, registro toda a minha solidariedade e orações às famílias, neste momento de tanta dor. Que o culpado seja punido ao rigor da lei e a justiça seja feita", disse.

Priscila Gambale, prefeita de Ferraz, foi à rede social Twitter se posicionar sobre o triste caso de Blumenau.

"É com profunda tristeza que soube do atentado em uma creche que, infelizmente, deixou quatro crianças mortas, em Blumenau, Santa Catarina. Como mãe e professora, sinto fortemente o impacto desses acontecimentos no nosso país. Que Deus possa consolar os familiares e amigos", afirmou.

A prefeita de Poá, Marcia Bin, também usou o Twitter para falar sobre o caso.

"Mais uma tragédia! O que está acontecendo nesse país, meu Deus! Que Deus proteja as nossas crianças. Que Deus conforte todas as mães que perderam seus filhos. Quando uma mãe perde um filho, todas perdem um pouco também!".

Eduardo Boigues, prefeito de Itaquaquecetuba, fez uma publicação com um vídeo gravado próximo à escola. Ele se mostrou revoltado com a situação.

"Mais um atentado aconteceu em uma escola do Brasil. Dessa vez, um assassino covarde invadiu uma creche em Blumenau, Santa Catarina, e matou 4 crianças. Um absurdo! Antes de ser Prefeito, ou delegado, sou pai e sei o quanto isso é terrível. Em Itaquá, estamos com reforços diários na segurança das escolas, com mais efetivo da GCM e da PM. Conversamos com o Governo do Estado e não vamos deixar de proteger nossas crianças", disse Boigues.

O prefeito de Santa Isabel, Carlos Chinchilla, desejou conforto aos familiares das vítimas da tragédia.

"Vamos lutar por um futuro melhor, onde nossas crianças possam crescer em um ambiente saudável e seguro. Vamos cobrar medidas efetivas das autoridades, para que casos como esse não se repitam mais. Nossos pensamentos e orações estão com as famílias das vítimas, nesse momento de dor e sofrimento. Que Deus possa confortá-las e dar-lhes forças para seguir em frente. Não podemos deixar que a tristeza e a revolta nos paralisem. É preciso agir, é preciso fazer a diferença. Juntos, podemos mudar o mundo", disse.

O DS não encontrou, nas redes sociais pessoais ou das prefeituras, os posicionamentos dos prefeitos de Arujá, Dr Luis Camargo; de Salesópolis, Vanderlon Gomes; de Biritiba Mirim, Carlos Alberto Taino Júnior; e de Guararema, José Luiz Freire.