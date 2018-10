Prefeitos parabenizam novos eleitos

Os prefeitos do Alto Tietê parabenizaram a vitória, no último domingo (28), de João Doria (PSDB), eleito o novo governador do Estado de São Paulo, e de Jair Bolsonaro (PSL), eleito como o novo presidente da República. Eles disseram que independente do partido, desejam boa gestão aos governantes eleitos nos próximos quatros anos.

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), felicitou o resultado das eleições e desejou sorte ao novo presidente e governador. "O Brasil passa por uma mudança histórica. Eu particularmente acredito em novos tempos para o nosso País. Temos que ter fé e esperança e apoiar o governo do presidente eleito, Jair Bolsonaro. Gostei muito do que ouvi na primeira declaração dele como eleito, na questão de pacificação e união do País. Agora o momento é esquecer partido e religião para focar no País. Tenho certeza de que tempos melhores virão", conta.

Tendo declarado apoio ao governador Márcio França (PSB) durante toda a campanha de 1º e 2º turno, Ashiuchi afirmou que não será oposição ao novo governo. "Com o governador Doria eleito, esperamos que as obras da cidade sejam entregues conforme foi prometido pelos candidatos, espero que a cidade continue prosperando, independente de partido".

O prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo (PSDB), manifestou sua satisfação com o resultado das eleições dizendo que acredita na gestão dos candidatos para o Estado e País. "Tenho certeza que ambos ajudarão a construir um futuro melhor para o País, o Estado e a cidade de Mogi. Acima de tudo, porém a grande vitoriosa desta eleição foi a nossa democracia, que demonstrou toda a sua força numa das disputas mais acirradas da nossa história recente. Agora é hora de olhar pra frente, com muita fé, esperança e união a favor de Mogi, de São Paulo e do Brasil", declara.

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), desejou sucesso para os novos gestores do Estado e País e parabenizou a campanha de Márcio França nas eleições. "Acabamos de acompanhar mais um momento histórico do nosso País. Quero desejar todo sucesso para o presidente eleito Bolsonaro, que ele faça o melhor para nós brasileiros. Parabenizo também toda equipe do governador Márcio França pela campanha. Vitórias e derrotas fazem parte da política. E desejo também muito sucesso para o governador eleito João Dória", diz.

Além disso, Lopes elencou algumas prioridades da cidade que devem ser reivindicadas no próximo ano. "As prioridades de Poá são recursos estaduais para construção da segunda alça de acesso ao viaduto Tancredo Neves, e para melhorias na Segurança, Educação e Saúde e em Brasília, a luta para manter os recursos do ISS em Poá", cita.

Mamoru Nakashima (PSDB), prefeito de Itaquaquecetuba, felicitou a vitória de Doria e Bolsonaro, almejando boa gestão e reconhecimento para a região. "Parabenizo o governador eleito João Doria e espero que ele olhe com carinho para nossa cidade e região. Estendo meus cumprimentos ao presidente eleito Jair Bolsonaro, e desejar a ele que faça um governo conciliador neste momento em que o País se encontra tão dividido. Tanto Doria, quanto Bolsonaro tem que administrar para todos e não apenas onde tiveram o maior número de votos".