Prefeitos parabenizam papa Leão XIV e esperam pontificado de amor, paz e solidariedade

Os prefeitos das cidades da região parabenizaram o Papa Leão XIV, eleito pelo conclave nesta quinta-feira (8). Eles também desejaram que o pontificado seja de amor, paz, solidariedade, humildade e justiça. Seis dos dez prefeitos do Alto Tietê fizeram publicação dedicada ao novo líder da Igreja Católica até o fechamento desta reportagem.

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, disse que recebeu com alegria a notícia da escolha do novo papa. "Que sua trajetória seja guiada pela luz divina, pela sabedoria e pelo compromisso com os valores cristãos de amor, humildade e solidariedade", escreveu.

O chefe do Executivo desejou que o papado de Leão XIV "traga esperança aos corações e seja marcado pelo diálogo, pela paz e pela união entre os povos". Ele disse, ainda, esperar que a mensagem de compaixão e justiça inspire ações transformadoras em todo o planeta.

"Deixo os votos de um caminho abençoado, repleto de coragem e discernimento, para conduzir a Igreja neste novo tempo. Que Deus ilumine e fortaleça cada passo do Santo Padre nessa missão tão grandiosa", finalizou o prefeito Pedro Ishi.

Mara Bertaiolli, prefeita de Mogi das Cruzes, escreveu que é um "momento histórico para todos". Ela disse que a escolha do Papa Leão XIV renova a fé de todos os católicos e das pessoas de bem, que acreditam no amor, na solidariedade e na construção de uma sociedade para todos os povos.

A chefe do Executivo mogiano finalizou dizendo esperar "que o novo papa continue a construir pontes para que a humanidade caminhe sempre para o encontro da paz e do amor de Deus".

O prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues, também definiu o momento como histórico. "A fumaça branca da Capela Sistina e o soar dos sinos do Vaticano anunciaram ao mundo que um novo pontificado começa. Fiéis de todas as partes aplaudiram a escolha feita pelo conclave, encerrando dias de expectativa e oração", escreveu.

Boigues desejou que o novo papa conduza sua missão com fé, sabedoria e amor, guiando milhões de corações pelo caminho da paz, compaixão e justiça. "Que Deus abençoe o Papa Leão XIV. Uma nova era se inicia no coração da Igreja", finalizou.

Priscila Gambale, prefeita de Ferraz de Vasconcelos, disse que "a fumaça branca subiu ao céu e, com ela, a esperança renovada de milhões de fiéis ao redor do mundo". Ela continua dizendo que, com a escolha do novo papa, se inicia uma nova era de fé, humildade e renovação espiritual para a Igreja Católica.

"Que este novo pontificado seja guiado pelo amor, pela sabedoria e pelo compromisso com os valores cristãos que unem povos, culturas e gerações. Que Deus abençoe o nosso novo papa", finalizou a prefeita.

Zé Luiz, chefe do Executivo de Guararema, falou que a nomeação do novo papa marca o início de um novo caminho. "Que seu pontificado seja guiado pelo diálogo, pelo compromisso com as causas sociais e pela promoção da fé e da paz no mundo", escreveu.

O prefeito de Santa Isabel, Carlos Chinchilla, disse que o mundo todo testemunhou com fé e esperança a escolha do novo papa. "Recebemos com alegria e reverência a nomeação daquele que, sob a inspiração divina, assume a missão de guiar a Igreja Católica nos caminhos da paz, da justiça e da solidariedade".

Ele continuou e escreveu desejando "que o Espírito Santo continue iluminando seus passos nesta jornada de amor, diálogo e serviço à humanidade". Ele espera que a liderança do novo papa seja marcada pelo exemplo de humildade, compaixão e firmeza nos valores cristãos, em tempo que tanto clamam por união e fraternidade.