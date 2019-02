Prefeitos participam de reunião do Conselho de Desenvolvimento

Prefeitos e representantes do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) participaram nesta quinta-feira (7) da primeira reunião do ano do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), realizada no Palácio dos Bandeirantes. Entre os temas discutidos, a reorganização do Sistema de Transportes Metropolitanos e a apresentação do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI).

DoAlto Tietê estiveram presentes os prefeitos Walter Tajiri (Biritiba Mirim), Marcus Melo (Mogi das Cruzes) e Fábia Porto (Santa Isabel). O prefeito de Suzano e presidente do Condemat, Rodrigo Ashiuchi, foi representado pelo secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira. Também estiveram presentes o secretário executivo do Condemat, Abel Larini, e o coordenador da Câmara Técnica de Planejamento e Urbanismo, Cláudio Rodrigues.

A reunião teve a participação do secretário de Estado de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, que falou sobre os planos para a reorganização do sistema, e também do vice-governador Rodrigo Garcia. Na segunda etapa, foi apresentada a versão final do PDUI, desenvolvido pela Emplasa com os municípios e a população. Foi aberto prazo de um mês para análise final do PDUI pelos prefeitos que integram o Conselho de Desenvolvimento. Em março, o Plano será colocado para aprovação e depois disso encaminhado para a Assembleia Legislativa.

"Tanto o transporte quanto o PDUI são temas atuais e que exigem a articulação entre todos os municípios, por isso, a importância do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano. O Alto Tietê participou ativamente da elaboração do PDUI e nesta semana também teve a oportunidade de receber o secretário de Transportes Metropolitanos, ocasião onde já encaminhou algumas solicitações. Com o crescimento das cidades, há uma série de questões que precisam ser discutidas pelo conjunto de municípios da Região Metropolitana", ressalta o secretário executivo do Condemat.