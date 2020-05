Prefeitos se dizem indignados com critérios de Doria para manter quarentena na região

Em reunião realizada no início da noite de ontem, o Conselho de Prefeitos do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) decidiu por solicitar ao Governo do Estado, em caráter imediato, a revisão da classificação atribuída para a Região no Plano de Retomada Consciente.

Pelo anúncio feito nesta quarta-feira (27/05) pelo governador João Doria, o Alto Tietê permanece na fase vermelha, o que significa a permanência das regras vigentes da quarentena pelo menos até 15 de junho.

Os prefeitos discordam disso e querem o início da flexibilização a partir do próximo dia 1º como se dará na Capital.

“Estamos insatisfeitos, e indignados, com o posicionamento incoerente do Governo do Estado de classificar o Alto Tietê atrás da Capital neste processo de saída da quarentena”, ressaltou o presidente do Condemat, prefeito Adriano Leite.

“Desde o início, os municípios da Região Metropolitana foram penalizados com as restrições necessárias principalmente para o controle da doença na Capital. Agora, que chega o momento de flexibilizar, é inadmissível que São Paulo saia na frente. Vamos lutar pelos direitos do Alto Tietê ser classificada pelo menos na fase 2”, continua o presidente, ao fazer referência a etapa laranja, que permite, entre outros setores, o funcionamento do comércio de rua e shoppings ainda que em capacidade reduzida.